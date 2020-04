Lieblingsplatz im rechten Licht

Seniorenbeirat ruft zur Teilnahme an Fotowettbewerb auf

+ Vorsitzender Helmut Sündermann und die weiteren Mitglieder des Seniorenbeirats freuen sich auf die Fotos, die für den Wettbewerb eingereicht werden. Foto: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Eine Terminverschiebung aufgrund der Corona-Krise ist besonders für Institutionen wie dem Seniorenbeirat ärgerlich, weil auch es eine Vielzahl von Veranstaltungen betrifft. „So fiel bereits unser Kinonachmittag Ende März im Haus der Bildung aus, und auch die geplante Aktionswoche, die vom 20. bis 27. August stattfinden sollte, ist auf nächstes Jahr verschoben“, bedauert Helmut Sündermann, Vorsitzender des Beirates. Alle weiteren Treffen und Sitzungen sind ebenfalls abgesagt worden. „Unser Klientel sind eben Menschen, die meistens älter als ich, also über 71 Jahre alt, sind. Da möchten wir kein Risiko eingehen“, begründet Sündermann die Maßnahmen. Weiterhin stattfinden soll aber der Fotowettbewerb „Da haben wir nur den Abgabetermin von Ende Mai auf den 30. August verlegt.“ Für die damit einhergehende Ausstellung, die in der Aktionswoche stattfinden sollte, wird noch ein neuer Termin gesucht. „Wir arbeiten eng mit dem Fotoclub Wittorf zusammen und schauen uns nun nach geeigneten Ausstellungsräumen und nach einem passenden Termin um“, informiert der Seniorenbeirats-Vorsitzende, der sich auch vorstellen kann, die Fotos in der Galerie der Sparkasse, im Heimathaus oder dem Rathaus auszustellen.