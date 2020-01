Liebeschaos auf dem Bauernhof

Jeddingen – Das neue plattdeutsche Lustspiel „Theo un de Wiever“ hat das Premierenpublikum in der Scheune der Jeddinger Hofes begeistert. Heiners Theatergruppe zeigte wieder ein Stück up Platt, das die Lachmuskeln der Zuschauer arg beanspruchte. Die Laienschauspieler hatten die beiden Debütantinnen Theresa Vollmer (Chantal) und Nicole Brünjes als Eleonore Dünnfrack sehr gut in das bewährte Ensemble integriert.

In der stilechten Spielstätte schafft es Mutter Helga Bauer (Britta Carstens), ihren Sohn Theo (Claas Runge) endlich auch mal für andere Dinge als seine Briefmarkensammlung zu interessieren. Auch sein Kumpel Hans Kuller (Henning Helmke) will Theos Interesse am weiblichen Geschlecht wecken und lädt kurzerhand das leichte Mädchen Chantal auf den Bauernhof mit dem Langzeitjunggesellen Theo ein. Dabei geht Runge in seiner Rolle als netter Briefmarkensammler vom Lande schon alleine wegen seiner Kostümierung wunderbar auf und in der Nacht brechen alle Dämme auf dem sonst so ruhigen Hof. Denn Rocco das Rohr (Thore Carstens) kommt als Zuhälter in das beschauliche Jeddingen, weil er sein bestes Pferd im Stall vermisst und den Laden richtig aufmischt, was der Dame des Hauses, Helga Bauer, sichtlich gefällt. Diese spielt Britta Carstens als alter Hase auf der Bühne hervorragend. Anscheinend hat nicht nur ihr Sohn Theo einen gewissen Nachholbedarf, was das Zwischenmenschliche angeht. Schon wird Rocco wieder ganz zahm und auch Chantal kann ihre Probleme mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber wunderbar lösen. Indes lodert auch bei Theo das Feuer der Leidenschaft auf, wodurch seine Briefmarkensammlung Mittel zum Zweck wird und er am Ende sein Glück findet. Diesen Wandel zeigt Runge in seiner bisher besten Rolle sehr gut.

Wer wissen möchte, welche Rolle das Hausmädchen Annabell Kiefer (Maren Mohr) bei diesem ganzen Tohuwabohu spielt, kann sich das Stück an einem der weiteren Termine anschauen. Diese sind am 25., 29. und 31. Januar sowie am 7. Februar, jeweils ab 20 Uhr im Jeddinger Hof. lee