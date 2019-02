Kanalbauarbeiten in Dreeßel: Letztes Dorf bald „dran“

Zwei Straßenkreuzungen, ein Briefkasten, eine Infotafel, aber dennoch wird Dreeßel an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen.

Dreeßel - Von Jens Wieters. Nach der neuen Verbindungsstraße, die von Jeddingen ins Dorf führt und im vergangenen Jahr saniert worden war, werden vor den Türen der knapp 20 Dreeßeler Haushalten bald wieder die Bagger stehen. Denn mit dem Bau eines Schmutzwasserkanals kommt eine moderne Entsorgung auch im westlichen Visselhöveder Stadtgebiet an.

Bisher gab es dort keinen Schmutzwasserkanal, die Einwohner mussten ihr Abwasser entweder über biologische Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben entsorgen. Ein aufwendiges und immer teurer werdendes Verfahren.

Darum hatten die politischen Gremien vor Jahren eine Liste aufgestellt, die die Reihenfolge der Ortschaften beim Anschluss an das öffentliche Kanalsystem festlegt. „Nach Wehnsen im vergangenen Jahr, ist Dreeßel nun der letzte Ort, der angeschlossen wird“, informiert Visselhövedes Bauamtsleiter Gerd Köhnken über die jahrelange Arbeit, die durch den Dreeßeler Anschluss in diesem Jahr beendet wird.

Übrig bleiben dann nur noch die zu weit vom Kanalnetz liegenden Gemarkungen wie Rosebruch, Egenbostel oder Bleckwedel. „Dort darf nach wie vor über Sammelgruben oder Kleinkläranlagen entsorgt werden“, so Köhnken.

„In Dreeßel werden wir insgesamt Druckrohr und Freigefälleleitungen verlegen, sowie die entsprechenden Hausanschlüsse und Einstiegsschächte bauen“, so Hubert Kreuzkamp vom mit der Planung beauftragten PFI-Institut. Damit das Abwasser auch den Kanal im weit entfernten Jeddingen erreichen kann, werden Pumpstationen installiert. „Allerdings ist nicht geplant, das Regenwasser über diesen Weg mit zu entsorgen“, so Kreuzkamp. Das soll weiterhin auf den doch recht großen Grundstücken versickern.

Während der Arbeiten werden die bestehenden Versorgungsleitungen wie zum Beispiel Wasser und Telekommunikation unterquert. Etwas aufweniger ist es bei den Hausanschlüssen, wenn die bisherige Kleinkläranlage tiefer liegt als der geplante Anschluss. „Dann funktioniert logischerweise die Freigefälleleitung nicht mehr“, so der Fachmann.

Die ganzen Arbeiten sind natürlich auch recht kostenintensiv - und die Anlieger sind dabei mit im Boot. Ein erster Informationsabend fand bereits am Dienstagabend statt. „Unser Bauamt ist dabei im engen Dialog mit den Anliegern, weil es auch unterschiedliche Berechnungssysteme gibt“, erklärt Gerd Köhnken.

Dreeßel ist das letzte Dorf auf der Prioritätenliste, das an das öffentliche Visselhöveder Kanalnetz angeschlossen wird. Dort werden insgesamt 2300 Druckrohr verlegt und 640 Meter Freigefälleleitung in die Erde gebuddelt. 13 Einstiegsschächte lassen später eine Inspektion des Kanals zu. Drei Pumpstationen sorgen dafür, dass das Abwasser das bestehende Kanalnetz in Jeddingen erreicht.