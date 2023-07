Letzter Vissel-Freitag des Jahres am 4. August

Die Band One Louder mit Markus Büch (l.) und Gero Wessel beendet die Reihe der Vissel-Freitage in diesem Jahr. © Berndt

Mit der Band One Louder werden die Vissel-Freitage, eine Musikreihe unserer Zeitung und der Stadt Visselhövede, am 4. August für dieses Jahr beendet.

Visselhövede – Zwei Veranstaltungen bisher, zwei Mal beste Musik, zwei Mal tolles Wetter und immer prima Stimmung: Die Reihe der Vissel-Freitage hat auch in diesem Jahr bisher alles gehalten, was sich die Visselhöveder Partygänger von den Musikabenden unserer Zeitung und der Stadt Visselhövede erhofft haben.

Und es ist auch noch lange nicht Schluss, denn am Freitag, 4. August, geht es nochmal mächtig rund auf dem Marktplatz, der natürlich ab mittags für den Autoverkehr komplett gesperrt ist. Musik und Party gibt es dabei wie immer kostenlos nach dem Motto „umsonst und draußen“. Ab kurz nach 18 Uhr betritt die Cover-Band One Louder die Bühne am Brunnen. Die Musiker kehren praktisch an ihre Geburtsstätte zurück. Denn vor einigen Jahren hatte das Visselhöveder Publikum über den Namen der Band abgestimmt. Unter vielen Vorschlägen hatte sich One Louder durchgesetzt. Der Name ist aus dem Musikfilm „Spinal Tap“ entlehnt, in dem die Verstärker einer Rockband bis zur „11“ anstelle der üblichen „10“ auf der Lautstärkeskala stehen. Die Band setzt also immer „einen drauf“.

Die Rolling Stones gemeinsam mit Deep Purple, AC/DC, KISS, Green Day, 3 Doors Down und vielen anderen auf derselben Bühne. Unmöglich? Für One Louder kein Problem. Die Musiker haben auf mehr als 70 Stadtfesten, Open-Airs und Klubauftritten immer wieder für begeisterte Partys gesorgt.

Markenzeichen ist die „Ultimate Rock“-Show, die keine Wünsche offen lässt und bei der man zu jeder Sekunde reine Spielfreude sehen, hören und erleben kann. Egal ob vor 50 oder 5 000 Zuschauern: Es geht auf und vor der Bühne absolut schweißtreibend zur Sache. Das Programm ist ein Streifzug durch die Rockgenres der vergangenen fünf Jahrzehnte, der professionell auf die Bühne gebracht wird.

Proppevoller Marktplatz: Die beiden vergangenen Vissel-Freitage in diesem Jahr waren bestens besucht. © Lutz

Dabei bietet One Louder nach eigener Aussage neben den ganz großen Hits auch immer wieder Titeln der zweiten Reihe Platz, damit dem Publikum nicht nur die allzu bekannten Lieder präsentiert werden.

Die Rhythmusgruppe, bestehend aus Bassmann Timo Kruschel und Julian Ludolf, schiebt die Band aus dem Hintergrund zu Höchstleistungen an. Am vorderen Bühnenrand sind Frontmann Markus Büch und Leadgitarrist Gero Wessel anzutreffen, die immer für Stimmung und fliegende Haare beim Publikum sorgen. Daneben bedient Peter Gotza die Keyboards und eine weitere Leadgitarre.

Und so stehen One Louder in jeder Hinsicht für mehr Stimmung, mehr Spielfreude und mehr Show. Neben ihrer Musik gibt es am 4. August, alles, was zu einer Party unter freiem Himmel dazu gehört: Einen Cocktailstand, die Prosecco-Erdbeere des Lions-Clubs, mehrere Bierbuden, an denen auch Wein serviert wird, und auf hungrige Musikfans sind die Organisatoren ebenfalls vorbereitet.