Der letzte Cocktail

Tuac schließ die Bar Royal / „24-Stunden-Job unterschätzt“

+ Im ersten Jahr lief das Lokal noch super, zuletzt brauchte Tuac aber immer weniger Biere zapfen.

Visselhövede – Die Visselhöveder Kneipenszene verliert ein Zugpferd: In der Cocktailbar Royal an der Großen Straße wird am Samstag, 8. Februar, der letzte Long Island Iced Tea gemixt und das letzte Bier gezapft. Nach nur knapp zwei Jahren hängt Bahri Tuac die Gastronomieschürze an den berühmten Haken und schließt die Türen seiner Bar für immer ab. „Zumindest gilt das für mich“, sagt der 38-jährige Visselhöveder. „Aber vielleicht findet sich ja ein Nachfolger für die Räumlichkeiten, der mit dem Hamburger Eigentümer der Immobilie einen neuen Vertrag aushandelt.“