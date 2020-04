Birte und Julian Motzkau bauen Beatmungstechnik aus Tauchermasken

Jeddingen - „Wir wollen zwar nicht hoffen, dass sie jemals zum Einsatz kommen, aber wenn der Fall der Fälle eintritt, dann können diese kleinen Dinger vielleicht Leben retten“, betonen Birte und Julian Motzkau einmütig. Und mit den „kleinen Dingern“ meint das Jeddinger Ehepaar besondere Adapter aus Kunststoff aus dem hauseigenen 3- D-Drucker.

Die sind nur wenige Gramm schwer, aber dazu geeignet, schwerstkranken Corona-Patienten Luft in die geschädigten Lungen zu leiten. Nämlich dann, wenn es im Laufe der Pandemie zu Engpässen bei den normalen Beatmungsgeräten in den Krankenhäusern kommt. Die kleinen Plastikröhrchen finden normalerweise im Tauchsport Verwendung und werden beim Schnorcheln oben auf eine Vollgesichtsmaske gesteckt.

„Wir haben halt das Ventil einfach umfunktioniert, sodass man damit keine Luft ansaugen kann, sondern lebenswichtiger Sauerstoff hinein gedrückt wird, so wie bei medizinischen Beatmungsgeräten auch“, erläutert Julian Motzkau, der hauptberuflich bei der Firma Borco-Höhns in Rotenburg tätig ist und dort ebenfalls per 3-D-Druck Teile konstruiert. „Aber natürlich dort alles ein wenig größer.“ Im schmucken Jeddinger Einfamilienhaus hingegen summt ein Mini-3-D-Drucker leise vor sich hin und fertigt dreidimensionale Werkstücke aus unterschiedlichen flüssigen oder festen Materialien. Dazu hat Julian Motzkau auch ein Gewerbe unter dem Namen „Motzkau Additiv“ angemeldet.

+ Birte und Julian Motzkau stellen per 3-D-Druck Adapter für besondere Beatmungsgeräte aus Schnorchelmasken her, die im Notfall verwendet werden könnten. © Wieters

Auf die ungewöhnliche Idee, die besonderen Adapter herzustellen, sind Birte und Julian Motzkauf beim Stöbern im Internet gekommen: „Wir sind auf einer italienischen Seite gelandet, wo eine Firma mit Schnorchelmasken experimentiert hat, weil in dem Krankenhaus des Firmenstandorts keine Beatmungsgeräte mehr zur Verfügung standen“, erläutert Birte Motzkau.

So haben die beiden Kontakt mit der Firma aufgenommen und umgehend die entsprechenden Dateien zur Programmierung des Druckers bekommen. „Denn in Italien war die Not vor einigen Wochen noch sehr groß. Es fehlte vor allem an sogenannten C-PAP-Masken für die intensive Therapie, was sich als konkretes Problem bei der Verbreitung von Covid-19 herausstellt. So hat die Firma Isinnova eine Beatmungsmaske für Notfälle, durch Neuanpassung einer bereits auf dem Markt befindlichen Schnorchelmaske konstruiert. Auf einem 3-D-Drucker“, berichtet Motzkau. Ein Prototyp samt Maske sei im Krankenhaus im italienischen Chiari getestet worden und habe sich als voll funktionsfähig erwiesen.

+ Der Drucker bei der Arbeit. Die Produktion der Adapter nimmt einige Stunden in Anspruch. Die Geräte werden von Familie Motzkau gespendet Foto: © Motzkau

Und was die Italiener bauen, das kann auch das kleine Jeddinger Unternehmen. Die Baupläne gab es sogar kostenlose, weil sich die Firma ein Patent auf die Konstruktion gesichert hat, das kostenlos weitergegeben wird, „da wir beabsichtigen, dass alle Krankenhäuser in Not es verwenden können“, heißt es auf der Homepage der Firma.

Also musste die kleine Maschine im Jeddinger Hauswirtschaftsraum rattern, was der Kunststofffaden hergab. „Sechs Adapter haben wir bereits fertig, die wir natürlich spenden“, erzählt Birte Motzkau.

Im Vorfeld hatten sie bereits Kontakt mit einem Bremer Krankenhaus aufgenommen, um zu klären, ob solch eine Idee überhaupt umgesetzt werden kann. „Als die ersten Teile fertig waren, kam ein Arzt vorbei, hat sich die Adapter angeguckt und war von der Möglichkeit begeistert, im Notfall diese besondere Beatmungstechnik verwenden zu können“, informiert Julian Motzkau.

Die Anwendung am Patienten setze natürlich voraus, dass der Einsatz des nicht zertifizierten biomedizinischen Geräts durch eine unterschriebene Erklärung akzeptiert werde. „Aber diese Technik ist nur für den absoluten Notfall gedacht. Und der tritt hoffentlich nie ein“, sind Birte und Julian Motzkau einer Meinung.