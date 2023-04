Saisonstart auf Riepholmer Schulbauernhof

Von: Angela Kirchfeld

Die jüngsten Bauern haben meistens die dicksten Kartoffeln. So soll es auch in diesem Jahr auch nach der Ernte sein. © -

Eine spannende Saison erlebt jetzt wieder eine Kindergruppe auf dem Schulbauernhof „ackern & rackern“ in Riepholm.

Riepholm – Kartoffeln pflanzen und ernten, Wolle spinnen, Mehl mahlen und backen, eine Kuh melken, buttern und futtern – Christiane Burandt-Gabriel, Leiterin des Schulbauernhofs „ackern & rackern“ in Riepholm, hat ein abwechslungsreiches Programm für die neue Kindergruppe auf die Beine gestellt.

14 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren sind schon vom ersten Tag an mit Begeisterung dabei. „Beim ersten Termin Ende März haben sie zunächst den Hof in Riepholm mit seinen Tieren, Gebäuden und Maschinen kennengelernt“, berichtet Burandt-Gabriel, die mit Nina Rieche die Gruppe betreut.

Die Kinder lernen auf dem Schulbauernhof den richtigen Umgang mit dem Pflug. © Kirchfeld

Dabei wurden die Kühe und Hühner genauestens unter die Lupe genommen und durften auch gefüttert werden. Jetzt wurde jüngst der Acker bestellt und mit vereinten Kräften der schwere Pflug gezogen. Nach dem Eggen wurden die vorgekeimten Kartoffeln in die Erde gebracht. „Die haben wir vorher zu Hause auf die Fensterbank gelegt“, berichtet der kleine Lennie voller Stolz.

Im Mai wird sich alles ums Schaf drehen. „Da wird dann eine Schäferin ein Schaf scheren und wir können dabei zugucken. Die Wolle werden wir spinnen und Freundschaftsbänder herstellen“, verrät die Leiterin des Schulbauernhofs. Natürlich darf der Kartoffelacker nicht aus den Augen verloren werden. Der muss zwischendurch gejätet, gehackt und die Kartoffelpflanzen angehäufelt werden. Im Juli gibt es dann alles Wissenswerte rund um die Milch. „Ein Besuch beim Milchviehbetrieb der Familie Meyer in Jeddingen steht an. Dort besichtigen wir die Ställe und beobachten den Melkroboter und versorgen uns mit frischer Milch an der hofeigenen Milchtankstelle.“ An der Holzkuh Sarah können die Nachwuchslandwirte üben, wie das mit dem Melken per Hand so funktioniert. Anschließend wird zunächst gebuttert und dann gefuttert. Ebenfalls steht im Sommer die Getreideernte an. Dabei lernen die Kinder die verschiedensten Arten kennen und mahlen Weizenkörner mit den Handmühlen zu Mehl. „Daraus werden wir etwas Leckeres backen.“

Wie wird die Erde umgegraben? Gabriele Burandt-Gabriel erläutert den Kindern die Technik. © -

Mit Spannung wird schon die Kartoffelernte erwartet, die im September stattfindet. Die Knollen werden nicht nur geerntet, sondern auch die verschiedenen Sorten probiert. Eine spannende Sache für die Teilnehmer. Im Oktober werden auf der großen Streuobstwiese Äpfel gesammelt und frischer Apfelsaft per Hand gepresst.

Das Jahr auf dem Bauernhof endet im November mit dem Sägen von Brennholz. „Wir werden Holz aus dem Wald holen und hierfür mit vereinten Kräften Bäume fällen und sägen. Am Lagerfeuer lassen wir den Nachmittag ausklingen und feiern unseren Abschied“, verrät Christiane Burandt-Gabriel, die in den vergangenen 25 Jahren schon vielen Kindern spielerisch vermittelt hat, was es mit Lebensmitteln auf sich hat und wo sie denn überhaupt herkommen. Daher wird das Projekt auch von der EU und vom Land Niedersachsen über das Projekt „Transparenz schaffen“ gefördert.

Für die Kinder ist der Schulbauernhof das reinste Paradies. Dort können sie sich austoben, mit den Tieren knuddeln, aber auch den Umgang mit den Vierbeinern und dem Federvieh erlernen. „Wir bieten auch Schulen den nötigen Rahmen, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu schaffen“, so Burandt-Gabriel. Interessierte können sich bei ihr unter 04262 / 8260 oder per E-Mail an ackernrackern@ewetel.net melden.