Das Leben in Mahlzeiten

Metronom-Gastspiel: Letzte Aussprache von Vater und Sohn

+ Mit einer Handpuppe erweckte Schauspieler Thomas Bammer den Vater im Stück „Spargel in Afrika“ zum Leben. Foto: Heyne

Hütthof - Von Ulla Heyne. Was geben wir unseren Kindern mit? Was ist, wenn wir ans Ende der Generationenkette aufrücken? Und wer hat die Deutungshoheit über die Vergangenheit? Manchmal kommen die großen Fragen des Lebens ganz leise daher. Wie bei „Spargel in Afrika“, dem Gastspiel von Thomas Bammer am Samstag im Hütthofer Theater Metronom.