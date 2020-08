„Langsam, aber sicher“ zum neuen Radweg

Egenbostel/Jeddingen – Auch der SPD-Bundespolitiker Lars Klingbeil interessiert sich für den Lückenschluss des Radweges an der L171 von Jeddingen nach Kirchlinteln, obwohl dies ein landespolitisches Thema ist. Am Bahnübergang in Egenbostel/St. Pauli hat er auf seiner Sommertour Halt gemacht, um Möglichkeiten seiner Unterstützung in der Bundeshauptstadt mit der Initiative pro Radweg auszuloten.

Gut vorbereitet kam er zum Treffpunkt, wo ihn schon rund 40 Radfahrer aus der Region erwarteten, natürlich mit Gesichtsmaske und Mindestabstand. So wusste er, dass bereits über 3 000 Unterschriften an den Niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover übergeben wurden. „Für unsere strukturschwache Region eine stattliche Zahl“, sagte Initiativen-Sprecher Lars Dammann. Er fasste auch kurz die Knackpunkte, wie die knappen Planungskapazitäten bei der Verdener Straßenbaubehörde, zusammen. Nach einem konstruktivem Austausch versprach der SPD-Generalsekretär zwei konkrete Punkte mit nach Berlin zu nehmen.

Der nationale Radwegeverkehrsplan soll ein Anknüpfungspunkt als Teil des Klimaschutzpakets sein. Der stellvertretende Jeddinger Ortsbürgermeister Lars Dammann (Grüne) verwies daher auch auf den touristischen Mehrwert des Lückenschlusses. „Gerade jetzt, weil durch Corona das Radfahren immer beliebter wird“, so der Jeddinger. Weiterer Punkt für Berlin soll die Prüfung sein, ob irgendein Bundesetat die externen Planungskosten übernehmen könnte. „Was ich richtig finden würde, wäre, dass man den Kommunen mehr Möglichkeiten für externe Planungen gibt“, sagte Klingbeil. Das nahm der Visselhöveder Bürgermeister Ralf Goebel mit großem Interesse auf und ergänzte in Bezug auf die Finanzierung: „Ich könnte als Bürgermeister meinen Bürgern schwer vermitteln, als Kommune die Kosten zu übernehmen, die eigentlich das Land mit den eigenen Planungen übernehmen würde.“ Wahrscheinlich müsse das Geld an anderer Stelle eingespart werden. Insgesamt werden 250 000 Euro Planungskosten für die Strecke, mit etwas längerem Anteil im Landkreis Verden, kolportiert. Die Alternative der externen Vergabe schilderte auch die Kirchlintler Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) und verwies auf derartige Beispiele in anderen Landkreisen, wie Wolfenbüttel.

Es gebe laut Liebetruth keine Chance, schneller voranzukommen, wenn erst einzelne Stücke in Angriff genommen werden. Hindernis sei die umfangreiche Planung bis hin zur Ökologie und der Frage, auf welche Straßenseite der Radweg verlaufen solle. Denn Dammann brachte diese Variante ins Gespräch, um überhaupt erst einmal irgendwo auf der langen Strecke zu beginnen. Für die rund zehn Kilometer lange Lücke werden immerhin 2,5 Millionen Euro Baukosten veranschlagt.

Liebetruth kündigte an, dass im Herbst wichtige Gespräche zusammen mit ihrem Landtagskollegen Eike Holsten (CDU) in der zuständigen Behörde stattfinden werden. Dort solle es im Idealfall um den Beginn der Planungen gehen. „Es geht langsam, aber sicher voran. Wir halten den Druck aufrecht“, so die Sozialdemokratin. lee