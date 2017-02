Von Langeweile keine Spur

Wittorf - „Mir wird nie langweilig bei der Feuerwehr.“ – So beendete Wittorfs Ortsbrandmeister Manfred Bugs seinen Tätigkeitsbericht bei der Mitgliederversammlung der Wittorf Wehr. Das ihm nie langweilig wird, zeigen auch die Statistiken. 4 333 Stunden leisteten die Kameraden im vergangenen Jahr. Das entspricht 92,35 Stunden pro Kamerad. 710 Kilometer war das Löschfahrzeug zu elf Hilfe- und Brandeinsätzen gefahren.

Aber auch ein Satz zum anstehenden Feuerwehrbedarfsplan wollte Bugs verlauten lassen: „Das wird ein langer und schwieriger Weg – mit Schlaglöchern, mit Brücken über die man im vollen Vertrauen gehen muss, mit Abgründen, die es gilt zu überwinden. Aber wir, und da spreche ich für alle meine Ortsbrandmeisterkameraden hier im Stadtgebiet, sind uns einig, dass wir alle gemeinsam das Ziel des Weges erreichen und keiner unterwegs verloren geht.“

Stadtbrandmeister Heiko Hermonies berichtete über die Statistiken im Stadtgebiet und machte nochmal deutlich, dass es auch in Wittorf nun eine Feuerwehrfrau gebe und damit nur noch zwei Ortswehren rein männlich aufgestellt seien.

Er ernannte Mareile Voß zur Feuerwehrfrau und befördert Marvin Bahrenburg und Jonas Jäger zum Oberfeuerwehrmann, Johannes Marquard und Hannes Weber zu Hauptfeuerwehrmännern und Dennis Willenbrock, nach seiner Fortbildung zum Zugführer, zum Oberlöschmeister.

Robert Rabe vom Visselhöveder Feuerwehrausschuss stellte in Aussicht, dass der Bedarfsplan in der ersten Aprilwoche verabschiedet wird. Am Ende der Versammlung gab Manfred Bugs einen neuen Standort für das Osterfeuer bekannt. Das findet in diesem Jahr erstmals auf der Freifläche hinter dem Sportplatz statt. - sk