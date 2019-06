Landwirtschaft und mehr

Visselhövede – Der nagelneue Betriebshof des Agrar-Service Grünhagen wird am Sonntag, 30. Juni, mit einem Tag der offenen Tür im Visselhöveder Gewerbepark an der Celler Straße feierlich eröffnet. Gleichzeitig findet auf dem Gelände eine Schau des Visselhöveder Gewerbevereins statt.

Insgesamt kommen etwa 50 Aussteller zusammen, die den Besuchern eine bunte Vielfalt bieten. Natürlich haben die meisten der beteiligten Firmen einen landwirtschaftlichen Bezug, aber auch viele Visselhöveder Einzelhändler präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Dadurch ist für jeden etwas dabei, wenn sich zwischen 10 und 17 Uhr die Pforten bei Grünhagen öffnen. Parkplätze werden genügend beim direkten Nachbarn, der Firma Hoyer, vorhanden sein. Denn das 27 000 Quadratmeter große Betriebsgelände der Firma Grünhagen wird vollständig für die Schau und das bunte Rahmenprogramm benötigt.

Neben persönlichen Führungen über den neuen Betriebshof wird es viele Vorführungen der Gerätschaften des Agrar-Services und anderer Firmen geben.

Von der Reinigung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Schüttguthalle gleich um 10 Uhr morgens bis zum Güllemixer, einem Separator und einem Behälterbagger wird alles zu sehen sein, was sonst nur bei den Kunden in Betrieb ist. In 15- beziehungsweise 30-Minuten-Schritten folgen Demonstrationen der Maschinen und Anlagen, wozu auch der Harvester und Hacker des Forstbetriebes Heiko Twiefel um 15 Uhr gehört. Ein Schüttgutlastwagen kommt natürlich auch zum Einsatz und präsentiert die Fähigkeiten des Agrarservice‘ im Bereich Futtermittelhandel beziehungsweise Transport.

Für das kulturelle Programm sorgen die Sängerin Jane Katt, die Tanzgruppe des VfL Visselhövede, der Tanzverein Stellichte sowie die beiden Zirkusse Wetzig und Lilleput. So ist für Kinder und Jugendliche auch ein attraktives Rahmenprogramm organisiert worden. Zusätzlich zu den Aufführungen gibt es nämlich die Hüpfburg der Firma JBS, Kinderschminken, Minitreckerrennen und einen Trettreckerparcours. Also bietet dieser Tag auch viele Aktivitäten für die jüngeren Besucher, während die älteren Gäste die riesigen Maschinen in Aktion bestaunen. Die Trettrecker werden übrigens zum Ende der Veranstaltung für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös ist für den Visselhöveder Kindergarten St. Johannis bestimmt.

In der Fahrzeughalle werden die wettersicheren Stände des Einzelhandels aufgebaut und so manches Schnäppchen vielleicht anschließend mit nach Hause genommen. Für eine Stärkung wird in der noch glänzend-neuen Werkstatthalle gesorgt. Platz für eine Bratwurstbude und einen brasilianischen Grillstand nebst Kaffeetafel ist also genug. Bei bestem Sommerwetter wird der Eiswagen den Leckermäulern erfrischendes Speiseeis bieten. Kühle Getränke gibt es selbstverständlich an der Theke. Einige tausend Kunden hat der Firmenchef Henning Grünhagen persönlich eingeladen, wodurch auf dem Betriebshof einiges los sein wird.