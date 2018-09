Landwirtschaft hautnah erleben

Schulbauernhof „ackern & rackern“ feiert 20. Geburtstag

+ Christiane Burandt-Gabriel (r.) bekommt von Schulleiterin Catrin Puschmann ein Kinderbild vom Schulbauernhof zum Geburtstag.

Riepholm - Wenn jemand Geburtstag feiert, gibt es Kaffee und Kuchen, Blumen, Geschenke und Gäste, die vorbeischauen. Beim Geburtstag des Schulbauernhofs „ackern und rackern“, der am Sonnabend sein 20-jähriges Bestehen in Riepholm gefeiert hat, gab es das alles in XXL-Größe! Die Leiterin Christiane Burandt-Gabriel erhielt von den Vorstandsmitgliedern des Vereins einen überdimensionalen Blumenkranz.