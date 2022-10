Landtagswahl in Egenbostel beginnt bereits weit vor 8 Uhr

Von: Jens Wieters

Früh am Werk. Das Wahlhelferteam (v.l.) Rainer Allermann, Jan-Malte Voigt, Heiko Twiefel und Elke Salle. © -

Ein Wahltag dauert länger als von 8 bis 18 Uhr, denn die Wahlhelfer müssen viel früher aus Federn.

Egenbostel – Nicht weit entfernt kräht ein Hahn, die Morgenröte lässt den Himmel im Egenbosteler Osten erstrahlen und im Gasthaus Waidmanns Ruh duftet es nach frisch gebrühtem Kaffee. „Das ist ja wohl klar, dass ich das Wahlhelferteam rundum versorge“, sagt Wirtin Heike Schiemann. Sie ist bereits seit halb sieben auf den Beinen, um den Klubraum der Gaststätte nicht nur für die Landtagswahl vorzubereiten, sondern auch mit viel Liebe den Frühstückstisch für das siebenköpfige Wahlhelferteam zu decken, während fast alle anderen der 135 Einwohner der Gemarkung sich nochmal im Bett umdrehen.

Draußen fahren Autos vor. Aus dem größten klettert Bleckwedels Ortsvorsteher Heiko Twiefel. Er ist heute der Chef des Teams und bittet seine Crew, die Utensilien in den Wahlraum zu tragen. Das ist eine schwarze Ledermappe mit allerlei Krimskrams wie Kugelschreiber, Lineal, Brieföffner, Klebestift, Lupe und einer Schere drin. Zur Ausrüstung gehören natürlich zwei transparente Stellwände zum Schutz des Teams vor Wählern, die dann doch näher als nötig an den Tisch kommen – Corona lässt grüßen. Jan-Malte Voigt trägt außerdem einen Haufen Pappe, aus dem Malte Twiefel schließlich drinnen mit viel Fingerspitzengefühl eine Wahlurne zusammenbaut.

Damit jeder Bleckwedeler weiß, wo er die Kreuze machen kann: Hannes Wilkens montiert die Wegweiser. © -

Währendessen kümmert sich Elke Salle um den Papierkram, also um das Wählerverzeichnis und Co.. „90 wahlberechtigte Bürger haben wir in der Ortschaft Bleckwedel, zu der auch unser schönes Egenbostel gehört“, klärt Twiefel auf. Er rechnet damit, dass am „Ende des Tages rund 70 kommen werden“. Damit von denen jeder einen Überblick hat, was er wählen kann, legt Salle Stimmzettelmuster auf einen separaten Tisch. Einen Meter daneben stellt Malte Twiefel die Urne auf, die – so ist es vorgeschrieben– natürlich an allen vier Seiten mit einem amtlichen Klebesiegel versehen wird. Auf alle vier muss Chef Heiko Twiefel seinen Namenszug setzen. „Vorschrift ist halt Vorschrift“.

Malte Twiefel baut die Wahlurne zusammen. © -

Draußen macht sich währenddessen Hannes Wilkens daran, die Wegweiser anzubringen, damit das Wahlvolk den Wahlraum in dem großen und weitverzweigten Gebäude auch auf Anhieb findet. „Bei früheren Wahlen habe ich meinen Trecker samt Anhänger geschnappt, um diejenigen abzuholen, die es bis 16 Uhr noch nicht geschafft hatten, zum Wählen zu kommen. Das war immer ein echter Gag“, erinnert sich Wilkens, der den Job schon lange macht.

Heike Schiemann ist die erste Wählerin. © -

Jetzt wird es Zeit, wieder reinzugehen, denn der Chef ruft. Teambesprechung ist angesagt. „Wer will die erste Schicht übernehmen, wer die zweite?“ Wie es sich für einen Ortsvorsteher gehört, macht Heiko Twiefel eine Doppelschicht. „Für die 40 Euro kann ich ja auch mal ordentlich arbeiten“, sagt er schmunzelnd. Fast alle anderen wollen morgens ihren Dienst ableisten – kein Wunder bei dem leckereren Frühstück mit Brötchen, Hackepeter, Eiern, Käse und Co., das Heike Schiemann nach und nach auf den Tisch stellt. Aber: Auch nachmittags werden Leute gebraucht. Diana Pipping-Twiefel, Hannes Wilkens und Rainer Allermann ziehen den Kürzeren und sagen fürs Erste tschüss. So bekommen sie nicht mehr mit, dass der Rest des Teams rätselt, wofür eigentlich die Lupe aus der Utensilientasche gebraucht werden könnte.

Alle Wahlhelfer rätseln: Wofür brauchen sie die Lupe aus der Ausrüstungstasche? © Wieters

Aber die Frage wird jetzt nicht final geklärt, denn nun ist erst mal Frühstück angesagt, schließlich will auch die erste Wählerin – natürlich Wirtin Heike – nicht vergebens gearbeitet haben. Frisch gestärkt kann der lange Tag starten, der mit dem Zählen der Wählerstimmen weit nach 19 Uhr enden wird.