Landessportbund unterstützt Projekt an Jeddinger Schule

Von: Jens Wieters

Teilen

Massage an der Wirbelsäule ist gut für den Rücken. Das wissen jetzt auch die Jeddinger Grundschüler. © Wieters

Viele Kinder haben heutzutage ein vermindertes Körpergefühl. Das wird jetzt in der Grundschule Jeddingen trainiert.

Jeddingen – Ganz vorsichtig hebt Emil ein Bein, fühlt den kleinen Hocker mit dem Fuß, steigt drauf und wieder hinab. Dann muss er noch einen Slalom um kleine Pylonen erledigen und schon hat er die Aufgabe gemeistert. Was einfach klingt, ist es auch – nur nicht mit geschlossenen Augen. Und darum mussten sich die Kinder der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Jeddingen beim zweiten Projekttag zum Thema Gesundheit schon ganz schön anstrengen, um den Parcours zu meistern.

„Denn wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass das eigene Körpergefühl der Kinder immer mehr nachlässt“, sagt Schulleiterin Sabine Darboven. Darum hat sie recherchiert und ein Programm des Landessportbundes „ausgegraben“, das Projekte zum Thema Gesundheit und gesundes Essen finanziell unterstützt.

Dann habe sich nur noch die Frage gestellt, wer und wann jemand die Kinder ein Stück weit in ihrer Körperwahrnehmung unterstützen. kann. „Und schnell sind wir auf Ingo Bolz gekommen, der in Visselhövede das Fitnessstudio betreibt“, so Darboven. Während die Dritt- und Viertklässler sich vor einigen Tagen auf den Weg in die Stadt gemacht haben, um von Bolz in seinem Studio zu lernen, wie man mit ganz leichten Übungen ein wenig mehr auf seine Haltung achtet, war der Trainer für jüngeren Schüler am Montag vor Ort und aus einem Klassenzimmer wurde ruckzuck ein Seminarraum für Rückenschule.

Ingo Bolz zeigt die richtige Körperhaltung. © -

Dort lernten die Kinder entspannende Atemtechniken, das richtige Sitzen auf den harten Stühlen und auch schon mal das möglichst lange Stehen auf nur einem Bein. Waren diese Aufgaben erledigt, ging es für die Gruppe nach nebenan in die Sporthalle, wo das Bolz-Team einen kleinen Parcours aufgebaut hatte, den auch der kleine Emil mit Erfolg und vor allem viel Spaß absolviert hat.

Zwischendurch gab es eine Entspannungsübung, bei der ein Kind dem anderen den Massageball entlang der Wirbelsäule rollt. „So lernen selbst die Kleinsten spielerisch, was ihrem Körper gut tut“, so die Trainer, die jede Übung begleitet haben.

Aber nicht nur ein wenig Sport und Körpergefühl steht im Mittelpunkt dieser Gesundheitstage, sondern auch eine bewusste und gesunde Ernährung. „Und natürlich der Blick auf die Nachhaltigkeit“, ergänzt Rektorin Darboven. Denn in der Schule werde schon vermittelt, dass Einwegverpackungen für das tägliche Schulfrühstück ein No-Go sind. „Da nützt es auch nichts, wenn in der Wegwerfplastiktüte ein gesunder Müsliriegel steckt.“

Darum würden die Kinder auch angeleitet, die Früchte des schuleigenen Obst- und Gemüsegartens zu ernten und zuzubereiten. Das sei für manche Kinder wirklich was Neues, weil so etwas gar nicht kennen, sondern nur Fertigprodukte.

„Es gibt sogar Eltern, die schicken ihre Kinder ohne Essen und Trinken zur Schule. Klar halten wir eine Obstschale und Getränke für sie bereit, aber die Kinder nehmen diese Situation mit nach Hause und so lernen auch die Eltern noch dazu“, so Darboven.