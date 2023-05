Landesseniorenrat in Visselhövede: Starke Stimme der Senioren

Von: Jens Wieters

Die neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Lüneburg des Landesseniorenrats (v.l.) während des Treffens in Visselhövede: Harald Sommerfeld, Wilhelm Rohdenburg, Helmut Sündermann und Hans-Joachim Dodenhof. © Wieters

Die neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Lüneburg des Landesseniorenrats stecken in Visselhövede ihre Ziele ab. Helmut Sündermann und Co. wollen mehr Beiräte in den Kommunen etablieren.

Visselhövede – Für mehr Teilnahme an Veranstaltungen, gegen das Vergessenwerden in einer mehr und mehr digitalisierten Welt, für mehr Mitsprache bei kommunalen Entscheidungen und gegen die Vereinsamung in den eigen vier Wänden: Der neugewählte Sprecherrat der Arbeitsgemeinschaft Lüneburg des Landesseniorenrats hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um älteren Menschen zwischen Harz und Nordsee den Alltag in der Gesellschaft zu erleichtern.

Sprecher Helmut Sündermann aus Visselhövede, sein erster Stellvertreter Harald Sommerfeld (Beverstedt) sowie der zweite Stellvertreter Hans-Joachim Dodenhof (Sottrum) und Schriftführer Wilhelm Rohdenburg (Worpswede) wollen versuchen, nicht nur mehr Seniorenbeiräte in den einzelnen Kommunen zu gründen. Denn in den 108 Einheits- und Samtgemeinden ihres zu beackernden Gebietes gibt es nur 59 aktive Seniorenbeiräte. „Und die sollten aktiv an der Kommunalpolitik durch beratende Mandate in den entsprechenden Ausschüssen teilnehmen können“, fordert Sündermann. Während das in vielen Gemeinden auch sehr gut funktioniere, hätten andere nach der vergangenen Kommunalwahl diese Beteiligung sogar wieder abgeschafft. „Geht gar nicht“, sind sich die vier Männer des Sprecherrats einig, die sich in der Regel viermal im Jahr treffen, um vor allem die Vernetzung untereinander anzukurbeln und Pläne zu schmieden, wie man die weißen Flecken auf der Landkarte des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg mit Seniorenbeiräten besetzen kann.

„Denn unsere Gesellschaft wird immer älter und oft fallen in der schnelllebigen Zeit die Senioren hinten runter“, berichtet Sommerfeld, der in seinem Beirat im Landkreis Cuxhaven zum Beispiel eng mit der dortigen Volkshochschule zusammenarbeitet. „Dort veranstalten wir Kurse, bei denen den älteren Menschen die Bedienung des Smartphones oder des Laptops vermittelt wird. Die Veranstaltungen sind regelmäßig voll ausgebucht.“

Wer nicht mehr mobil ist, kann sich übers Internet zum Kaffeeklatsch per Videokonferenz verabreden. Man muss nur wissen, wie das funktioniert

Denn die Digitalisierung sei grundsätzlich auch für die Älteren ein gutes Werkzeug, um zum Beispiel in Kontakt zu bleiben: „Wer nicht mehr mobil ist, kann sich übers Internet zum Kaffeeklatsch per Videokonferenz verabreden. Man muss nur wissen, wie das funktioniert.“

In Beverstedt steht mittlerweile auch die Finanzierung für Seniorenprojekte. Sommerfeld: „Ich hatte das Ziel, einen Euro pro Einwohner pro Jahr dafür in den Gemeindehaushalt einstellen zu lassen, jetzt sind wir sogar bei 1,30 Euro. Natürlich ist das bei 200 000 Einwohnern im Landkreis eine Stange Geld, aber wir müssen ja nicht alles in jedem Jahr ausgeben.“ Von solch einer üppigen finanziellen Ausstattung sind andere Bereiche in Nord-Niedersachsen zwar noch weit entfernt, „aber wir arbeiten daran.“

„Zunächst brauchen wir überall die entsprechenden Gremien“, wollen die Sprecher demnächst Workshops veranstalten, bei denen sich Menschen aus Regionen informieren können, in denen es keine Beiräte gibt.

„Und das müssen nicht nur Rentner sein“, hebt Sommerfeld hervor. Sein Seniorenrat habe die Altersgrenze komplett aufgehoben, während andere das Eintrittsalter auf 55 oder 60 Jahre festgelegt hätten.

Im politischen Alltag bräuchten Senioren bei den Entscheidungen in den Rathäusern nämlich die „starke Stimme“ eines Beirats, betont Rohdenburg. Denn allzu oft würden bestimmte Maßnahmen etwas voreilig getroffen, ohne die Belange der betagteren Einwohner zu berücksichtigen. „Darum treten wir Seniorenbeiräte als Mittler zwischen den Einwohnern und der Räte auf“, erläutert Dodenhof.

Aber auch die vier Sprecher müssen erst einmal ihre Altergenossen nach der langen Corona-Pause wieder animieren, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. „Das ist nicht ganz so leicht, weil sich viele in ihrer Situation eingerichtet haben“, hat Sündermann im Bereich Visselhövede festgestellt.

Jeder kann die Sprechstunden besuchen

Darum hoffen alle vier, dass ihre Sprechstunden, die in Gemeinden mit Seniorenräten regelmäßig stattfinden, auch wieder stärker besucht werden. „Denn wir müssen schon erfahren, wo in den Städten oder Dörfern der Schuh drückt, sonst können wir nicht gezielt an den Problemlösungen arbeiten“, betont Harald Sommerfeld. Die Senioren sollten darum keine Scheu zeigen und einfach mal in ihren Orten vorbeikommen. „Wir behandeln die Anregungen oder Kritikpunkte natürlich streng vertraulich“, versichert Helmut Sündermann.

Aber wie viele andere Organisationen auch, könnten die Beiräte mehr aktive Mitglieder gebrauchen. „Zwar sieht es im Bereich Visselhövede ganz gut aus, aber wir können überall jede helfende Hand gebrauchen. Nur meckern bringt nichts, man muss schon selber aktiv werden, und sei es nur, uns während der Sprechstunden zu besuchen“, appelliert Helmut Sündermann an seine altersgleichen Mitbürger.