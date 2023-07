Land verlängert Visselhöveder Gemeinwesenarbeit

Von: Jens Wieters

Iris Weis ist die neue Gemeinwesenarbeiterin. © Wieters

Das Projekt Gemeinwesenarbeit in der Stadt Visselhövede wurde vom Land Niedersachsen um drei Jahre verlängert. Iris Weis wird die Arbeit übernehmen.

Visselhövede – Gute Nachrichten hat das Visselhöveder Rathaus jetzt aus der Landeshauptstadt Hannover bekommen: Das Projekt der Gemeinwesenarbeit wird vom Land für weitere drei Jahre gefördert. Iris Weis, vielen Visselhövedern als Mitarbeiterin im neuen Jugendzentrum bekannt, wird den Job der Gemeinwesenarbeiterin ausüben. Bisher hatte Christian Oddoy den Posten bekleidet, der war aber zum 1. Juli in das Regionalmanagement des EU-Programm Hohe Heide gewechselt.

Weis bringt nach eigenen Worten viele frische Ideen mit in ihre Tätigkeit und „freut sich darauf, gemeinsam mit den Einwohnern in Kooperation mit der Deutschen Angestelltenakademie und dem örtlichen Präventionsrat an der Weiterentwicklung der Visselhöveder Gemeinschaft zu arbeiten“, wie sie in ihrer Rundmail zum Jobbeginn betont.

Möglich ist die Fortführung des Projekts durch das Programm „Gute Nachbarschaft 2023“, das vom Niedersächsischen Bauminister Olaf Lies (SPD) gefördert wird. Denn auf Grundlage des Wohnraumfördergesetzes werden neben dem Wohnungsbau auch Maßnahmen zur sozialen Entwicklung von Wohnquartieren unterstützt. „Die Herausforderungen in einer Reihe von bestehenden Quartieren haben deutlich gemacht, dass die Bedeutung der sozialen Integration und Gemeinwesenarbeit immer größer wird“, so der Minister, der aus 45 Anträgen 14 Projekte mit insgesamt drei Millionen Euro fördert.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Globalisierung, Zuwanderung, wachsende soziale Ungleichheit und der demografische Wandel stellen Städte und Gemeinden vor immer größere Herausforderungen. „Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement können dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Situation in den Wohnvierteln zu verbessern“, ist sich Lies sicher.

Sprechzeiten im Haus der Bildung Iris Weis hat ihr Büro im Haus der Bildung an der Visselhöveder Emmy-Krüger-Straße 2. Dort hat sie feste Sprechzeiten montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr. Natürlich gibt es auch außerhalb dieser Zeiten die Möglichkeit, freie Termine mit ihr zu vereinbaren. Das ist unter der Telefonnummer 04262 / 9198933 oder mobil unter 0152 /24648142 möglich. Und natürlich auch per Mail unter iris.weis@visselhoevede.de.

Und auch Iris Weis hat bereits den Mittelpunkt ihrer künftigen Arbeit erkannt: „Die Vernetzung zwischen einzelnen Menschen, Initiativen, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen, Gruppen, Gewerbetreibenden und der kommunalen Verwaltung sowie das lösungsorientierte Wissen um die Bedürfnisse der Menschen in unserer liebenswerten Stadt.“

Natürlich kann Weis diese vielfältige Arbeit nicht allein verrichten, weil Gemeinwesenarbeit von der Beteiligung und dem Austausch innerhalb der Gemeinschaft lebt. „Darum sind mir die Ideen und Anliegen der Menschen aus der Stadt und den Dörfern weiterhin herzlich willkommen. Denn sie sind auch entscheidend für die generationsübergreifende, interkulturell vielfältige Gestaltung des Lebensraums Stadt.“

Ein Gedanke, den ähnlich wohl auch der Minister im Kopf hatte, als er das Programm neu aufgelegt hat: „Mit den Projekten werden die Menschen vor Ort eingebunden und aktiv beteiligt. Deren Meinung zählt. Gemeinsam mit ihnen finden wir passgenaue Lösungen.“

Das Land Niedersachsen fördert übrigens seit 2017 Projekte, die auf die jeweiligen Bedarfe im Quartier ausgerichtet sind, die Nachbarschaften stärken und die Integration fördern. Visselhövede ist von Beginn an dabei. Damals hatten Gustav Stegmann und Jürgen Klick vom Präventionsrat Wind von dem Projekt bekommen und haben letztlich die Entscheider davon überzeugt, dass Visselhövede Gemeinwesenarbeit nötig hat.

Als Arbeitgeber tritt offiziell die Deutschen Angestelltenakademie (DAA) auf. Sie zahlt auch den größten Teil des Gehalts, die Stadt den Rest. Und obwohl das Projekt soeben um drei Jahre verlängert worden ist, läuft der Vertrag von Iris Weis noch aus der Jugendzentrumzeit nur noch bis zum 31. Dezember. Sie hofft natürlich darauf, dass auch der entsprechend verlängert wird.

Darum gibt sie im neuen Job Vollgas und hat dabei neben der älteren Generation besonders junge Menschen im Blick. „Die sollen erleben, was Gemeinschaft bedeutet, sich entfalten und ihre Talente entwickeln können. Gemeinsam für sie da sein, ihnen helfen, neue Programme und Angebote in Visselhövede zu planen, die ihre Interessen und Bedürfnisse widerspiegeln. Das ist mir wichtig“, hatte Weis in ihrem Schreiben verlauten lassen. „Lasst uns gemeinsam an einem Tisch sitzen, Ideen diskutieren und aktiv Lösungen finden. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen und Anregungen habt – ich kümmere mich darum.“