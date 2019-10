Kurzweil mit Tiefgang

Hütthof - Von Angela Kirchfeld. So hat Anna sich das vorgestellt: ein langer Tunnel und am Ende ein Licht. Nach einem Fahrradunfall befindet sie sich in einer anderen Ebene. Hier stößt sie auf ihre alten Fäustlinge, eine Gummi-Ente und ein frisiertes Mofa. „Wann kam noch mal die Helmpflicht?“ Kindheits- und Jugenderinnerungen, die Pubertät: Sensibel beginnt das Theaterstück von Rike und Max Reiniger „Die Unsterblichen“, welches am Freitagabend im Theater Metronom in Hütthof uraufgeführt wurde.

Anna, verkörpert von Metronom-Schauspielerin Karin Schroeder, trifft nicht nur auf Erinnerungsstücke, wie ihre erste Gitarre und die gelbe Jacke (Gegenstände, die bizarr und surreal in der Luft schweben), sondern auch auf ihren ersten Freund Paul, gespielt von Moritz von Zeddelmann. Die Reise in die Vergangenheit beginnt: „Wir waren jung, schön und unsterblich!“ 1981, beim Aldi, fing alles an, da traf sie Paul. Kettenraucher Matti und die extreme Uschi waren beim Fahrradausflug mit Camping ans Meer dabei. Der Ausflug entpuppte sich als Desaster. Zwar fließen alle Flüsse zum Meer, doch irgendwann war der Fluss nicht mehr da. Stattdessen landen sie auf einer Demo gegen Staat und Kapital. Paul küsst Anna. „Das erste Mal im Leben am richtigen Ort!“ Das Gefühl, fliegen zu können, Rebellion gegen die Eltern, das Gefühl der Freiheit und unsterblich zu sein, wenn man jung ist – das erlebt die Clique. Es ist egal, wenn man sich verfährt. „Wir sind die Bewegung und das ist alles, was zählt!“ Sie singen Hymnen auf Che Guevara, legen Autos in die „stabile Seitenlage“ und besetzen die schwarze Fabrik. Für sie ist Reichtum unterlassene Hilfeleistung. Annas zweite Superkraft, neben „Du musst nur ganz fest daran glauben, dann klappt es auch“, heißt Provokation gegen den Vater, der bei W-Fragen zum Hulk wird. Doch irgendwann verliert Anna ihre Superkräfte. „Wir ziehen uns aus dem System zurück aufs Dach, Hand in Hand!“, schlägt Paul vor, springt und fliegt. Anna nicht. Sie erkennt: „Wir sind nicht unsterblich! Ich lasse mir nicht mein Leben diktieren, auch nicht von dir!“ Was wird aus den Träumen und Wünschen von einst? Haben wir die Welt verändert? „Wenn du gesehen hättest, wie dein Kind groß wird, wüsstest du, wie schön die Welt ist“, macht Anna deutlich. „Ich habe nur die eine Welt und das eine Leben, und wenn ich das nicht habe, macht nichts einen Sinn!“

Doppelsinnig endet die Geschichte mit dem Lied „Baby where you are?“ Eine wunderschöne Geschichte über junge Rebellen, die erste Liebe, Sehnsüchte und den Wunsch, die Welt zu verändern. Wunderbar in Comicform von Regisseurs Leon Wierer inszeniert und durch das Bühnenbild von Andreas Goehrt unterstrichen. Eine weitere Glanzleistung von Schauspielerin Karin Schröder und von Neuzugang Moritz von Zeddelmann.