Mit Kunst und Kultur

Visselhövede/Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Die Volkshochschule (VHS) Rotenburg ist stets darauf aus, sich auch in den umliegenden Gemeinden mit einem so breiten Angebot wie möglich aufzustellen. Um das zu realisieren, braucht es aber auch Partner sowie entsprechende Räume. Nach und nach finden sich davon noch mehr in der Visselstadt, weswegen es Leiter Michael Burgwald und seinem Team gelingt, auch dort das Programm auszuweiten, wie er im Gespräch mit der Kreiszeitung berichtet. „Das dauert natürlich alles seine Zeit.“

Seit mehr als 20 Jahren ist die VHS bereits in Visselhövede aktiv, einer der Dauerbrenner sei dabei der Yoga-Kurs im Haus der Bildung, an dem auch einige Stammgäste teilnehmen. „Den haben wir schon ur-lange“, sagt Burgwald. Mit Spanisch in der Visseler Oberschule ist auch ein Fremdsprachenkurs vertreten.

Schwierig, das Programm zu erweitern, sei es aber allein deshalb, weil die VHS selber nicht vor Ort ist. Dennoch konnte sie im vergangenen Jahr ihre Fühler auch in Richtung ArtOutlet auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne ausstrecken. Dort hat die Künstlerin Soraya Heuer ihre Malwerkstatt in einem Raum untergebracht. „Es ist eine besondere Atmosphäre, um dort künstlerisch tätig zu sein“, sagt Burgwald. Denn die Kursteilnehmer sind in ihrem Atelier, lernen die Acrylmalerei mit unterschiedlichen Themen näher kennen. Aktuell, im mittlerweile dritten Semester, stehen Landschaften im Fokus. „Davon profitieren beide Seiten“, findet der VHS-Leiter.

Neu ist auch ein Partner in der ehemaligen Streichholzfabrik, in der das Computermuseum untergebracht ist. In Zusammenarbeit mit dem CIC (Competence Information Center), das über einen Schulungsraum verfügt, kann die VHS Kurse im Bereich EDV anbieten. „Das ist eine ganze Reihe, aktuell zehn Kurse“, so Burgwald.

Auch ein neuer Dozent ist an Bord, der Rechtsanwalt Christoph Müller. Er informiert zu den Themen Betreuung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. „Diese Vorträge bieten wir in Rotenburg und Scheeßel regelmäßig an. Die sind meist ausgebucht.“ Burgwald sieht auch in Visselhövede dafür großen Bedarf sowie Nachfrage.

Aktuell zwar nicht im Programm, aber sonst oft dabei sind Kurse in Zusammenarbeit mit dem Simbav, der das Elternbildungsangebot „Starke Eltern – starke Kinder“, ebenfalls im Haus der Bildung, vorhält. „Simbav bietet uns andere Zielgruppen, die uns wahrnehmen“, erklärt Burgwald. Denn Ziel sei es, ein Programm für alle Generationen, „von Null bis 99“, anzubieten, sagt der Leiter.

Schritt für Schritt tastet sich die VHS so vor und probiert, ihr Angebot zu erweitern. Dazu habe es auch ein Gespräch mit Bürgermeister Ralf Goebel gegeben, so Burgwald. „Er hat uns Tipps gegeben, wen man in Visselhövede ansprechen kann. Dabei haben wir die Unterstützung der Stadt.“ So erinnert er daran, dass die VHS mit dem Haus der Bildung sowie der Oberschule auch städtische Einrichtungen nutzen darf.

Programmhefte

Wer Interesse hat, an einem der Kurse teilzunehmen, kann sich entweder auf der Internetseite der Volkshochschule informieren oder sich eines der Hefte besorgen, die im Rathaus, der Sparkasse und der Volksbank ausliegen.

Drei neue Kurse in Visselhövede und Hemslingen

Im April starten drei neue VHS-Kurse:

. Rechtsanwalt Christoph Müller informiert am Mittwoch, 22. April, von 19 bis 21.15 Uhr im Haus der Bildung in Visselhövede über die Themen „Betreuung – Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung“. Die Kosten betragen 8,70 Euro.

. Individuelle Projekte mit Aquarellfarbe entstehen am Samstag, 18. April, von 9 bis 17 Uhr mit der Künstlerin Soraya Heuer in der Malwerkstatt auf dem Campus Lehnsheide. Das Motto lautet „Aquarelliere deinen Sonnabend – Das Entstehen einer Landschaft“. Teilnehmer zahlen 23,20 Euro plus Materialkosten (15 Euro) direkt bei Heuer.

. Senioren werden im Umgang mit ihren Smartphones geschult: Birgit Brennecke hilft in dem Fortgeschrittenenkurs am Donnerstag, 30. April, von 10 bis 11.30 Uhr im Brockwischenhus in Hemslingen den Teilnehmern, ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 04261 / 914518 und im Internet unter www.vhs-row.de.