Kulturzentrum „ArtOutlet“ öffnet mit einer Ausstellung von zehn Künstlern

Ein Ort, an dem Kunst entsteht

+ © Wieters Jobst Deventer, Willi Reichert und Peter Skopnick (v.l.) sind zurzeit dabei, die Ausstellungseröffnung am 11. Juni vorzubereiten. © Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Wo noch vor einigen Jahren harsch zum Morgenappell gepfiffen wurde und schlaftrunkene Soldaten aus den Stuben geschlurft kamen, lassen jetzt kreative Köpfe ihrer Phantasie freien Lauf. In der ehemaligen Visselhöveder Kaserne Lehnsheide, die jetzt Gewerbe-Campus heißt, entsteht ein neues Kulturzentrum, in dem am Sonntag, 11. Juni, ab 13 Uhr die ersten Werke zu bestaunen sind.