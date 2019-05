„Kümmert Euch um den Frieden“

Visselhövede/Rotenburg – Bei Wind und Wetter waren Schüler der Visselhöveder Oberschule, des Rotenburger Ratsgymnasiums und der IGS Rotenburg im vergangenen November in ihren jeweiligen Gemeinden unterwegs, um an vielen Haustüren um eine Spende für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) zu bitten. Denn trotz Schnee und Graupelschauer haben die Jugendlichen so ihren Beitrag für den Frieden in Europa geleistet.

Denn von dem Geld, insgesamt kamen 2412,48 Euro zusammen, werden nicht nur die Kriegsgräber der gefallenen Soldaten der Weltkriege gepflegt, sondern es wird auch der intensive Austausch von Jugendlichen aus vielen Ländern untereinander gefördert.

Landrat Hermann Luttmann hat sich am Dienstag in seiner Funktion als Vorsitzender des VDK-Kreisverbands Rotenburg bei den 46 Schülern aus dem neunten Jahrgang der IGS Rotenburg bedankt. Die IGS, die 875,70 Euro zusammengetragen hatte, war zum ersten Mal mit von der Partie und trat damit die Nachfolge der sich in Auflösung befindlichen Realschule an. Luttmann hatte für jeden der 46 Schüler Urkunden mit gebracht, die den Dank für dieses Engagement zum Ausdruck bringen.

„Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte der Landrat, ehe er die Urkunden an die Schüler überreichte. Allerdings ist er an diesem Vormittag nicht alle Urkunden losgeworden, denn einige der Schüler waren zu einem Projekt im ehemaligen Kriegsgefangenenlager Sandbostel unterwegs. Das erklärte der Jahrgangsleiter René Grube, der zusammen mit der stellvertretenden Schulleiterin Ursula Kraus den Landrat in der Mensa empfangen hatte.

Zuvor hatte Luttmann dem Rotenburger Ratsgymnasium einen Besuch abgestattet. Die Klasse 10Sn von Klassenlehrerin Ulrike Lütze hatte mehr als 980 Euro an Spendengeldern gesammelt. Schulleiterin Iris Rehder wies „auf die starke und über viele Jahrzehnte gewachsene Verbindung“ mit dem Volksbund hin, mit dem die Schule auch einen formalen Kooperationsvertrag habe.

Die jährliche Friedensfahrt des zehnten Jahrgangs zum Soldatenfriedhof nach Lommel, aber auch die sich erweiternde Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager in Sandbostel seien geeignet, Lehren zu ziehen und in der Gegenwart und Zukunft die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

Gut zwei Dutzend Jugendliche der Visselhöveder Oberschule waren ebenfalls im vergangenen Herbst unterwegs. Unter der Federführung des Lehrers Eckhard Hentschel, der die Aktion bereits seit Jahren unterstützt, wurden 547,59 Euro gesammelt.

Landrat Luttmann sprach in Visselhövede stellvertretend für alle Beteiligten im Namen des Volksbundes seinen Dank aus. Der gemeinnützige Verein, so Luttmann, betreue jetzt seit genau 100 Jahren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Über viele Jahrzehnte sei inzwischen nach einem weiteren Weltkrieg der Frieden in Europa gewachsen, sodass der Gedanke an Krieg in den Köpfen junger Menschen kaum mehr eine Rolle spiele – dieser dürfe aber, das müsse eine Lehre der Vergangenheit sein, nicht als Selbstverständlichkeit genommen werden, Frieden sei harte Arbeit.

Deshalb sei es wichtig, sich die Zeugnisse der Kriege bewusst anzuschauen, zu lernen, wie es so weit hat kommen können. „Kümmert Euch weiter um den Frieden“, appellierte Luttmann an die Jugendlichen. jw/men