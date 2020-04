Kühlschrank leer? Kein Problem!

Visselhövede - Von Jens Wieters. Ein Liter Milch, ein paar Bananen, ein Pfund Kaffee, ein Paket Butter und ein kleines Graubrot. Es ist nicht viel, was Marlies Schmidt (Name von der Redaktion geändert) auf ihrem Einkaufszettel stehen hat. Aber zu viel, um die Besorgungen selbst zu erledigen. Denn die Visselhövederin ist nicht nur gehbehindert, sondern durch eine Organtransplantation auch sonst gesundheitlich sehr angeschlagen, sodass sie in der aktuellen Corona-Zeit zur Risikogruppe gehört. „Selber einkaufen gehen, ist nicht. Und immer Bekannte und Freunde zu bitten, möchte ich auch nicht“, sagt Schmidt.

Und jetzt kommt die Corona-Hilfe „Von Tür zu Tür“ des Präventionsrats und der Stadt Visselhövede ins Spiel. Die sorgt nämlich unter anderem dafür, dass Marlies Schmidt einen vollen Kühlschrank hat. „Ich habe über Umwege den Kontakt zu unserem Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy bekommen und ihn einfach angerufen“, erzählt die Rentnerin. Der habe ihr auf dem kleinen Dienstweg einen Ansprechpartner mitgeteilt, der für sie einkaufen gehen würde.

Und das funktioniert offenbar ganz einfach: „Ich schreibe meinen Einkaufszettel, fotografiere ihn mit dem Handy und schicke das Bild per WhatsApp an den Einkäufer. Der erledigt die Besorgungen im Discounter oder auf dem Wochenmarkt und bezahlt dort auch. Die Kassenbons schickt er mir per Foto und ich halte das Geld bei der Übergabe bereit. Es sind ja auch keine großen Summen. Der größte Einkauf belief sich auf 21,42 Euro.“ Den Einkaufskorb bringt der Service dann direkt bis an die Haustür, wo Marlies Schmidt bereits wartet und das Geld per Briefumschlag bereitlegt. „Alles natürlich auf Abstand und ich runde die Summe auch meistens auf.“ Über dieses kleine Trinkgeld würden sich die Einkäufer natürlich freuen, denn sie böten den Service nämlich ehrenamtlich an, sagt sie.

Zum rund 30-köpfigen Einkaufsteam, das Christian Oddoy auf dem Zettel hat, gehört auch Kerstin Frank, die über den Visselhöveder Verein Lebensräume, der eng mit Oddoy zusammenarbeitet, an diesen „Nebenjob“ gekommen ist. „Ich habe Zeit für zwei oder drei Einkäufe in der Woche und mache das sehr gern, um vor allem älteren Menschen in dieser Krisensituation zu helfen. Und sicher auch in der Nach-Corona-Zeit“, begründet die 50-Jährige das Engagement für ihre Mitmenschen kurz und knapp.

Denn nicht nur Frank, sondern auch Marlies Schmidt und Christian Oddoy hoffen, dass so eine Art Nachbarschaftshilfe entsteht, die vor Jahren schon mal von Regina Jaklin aus der Taufe gehoben worden war und die auch der Seniorenbeirat zuletzt wieder aufs Tableau gebracht hatte.

Das funktioniert ganz einfach: Wenn bei Oma Lieschen beispielsweise mal der Rasen gemäht werden müsste und Familie Schulze ab und zu mal einen Babysitter braucht, dann müssen beide Parteien nur voneinander wissen – und schon können beide Wünsche erfüllt werden.

„So soll es bestenfalls auch sein“, sagt Oddoy, der helfen will, dieses Netzwerk aufzubauen. So wie eben jetzt auch bei der Corona-Hilfe, die allerdings noch etwas schleppend angenommen wird. „Der Service steht allen Menschen offen. Ich stelle die Kontakte her, und dann schließen sich Hilfesuchender und Helfer kurz, sodass ich mich um den nächsten Fall kümmern kann“, beschreibt Oddoy das Prozedere.

„Ich stehe jedenfalls in den Startlöchern und freue mich über jeden Anruf, damit ich irgendwie helfen kann“, betont Kerstin Frank.