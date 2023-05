Konflikt bei Bauarbeiten in Rosebruch

Von: Jens Wieters

Für Anwohner kommt es bei Straßenbauarbeiten zu Einschränkungen, die auch für Streit sorgen. © von ZEDDELMANN

Die Kreisstraße 210 bei Rosebruch wurde saniert. Anwohner werden über Einschränkungen informiert. „Wir nicht“, kritisiert Zsuzsa von Zeddelmann.

Rosebruch – Die Kreisstraße 210 zwischen Rosebruch und Hütthof war Anfang Mai für den Fahrzeugverkehr teilweise gesperrt. Der Grund waren Bauarbeiten, da sich der Fahrbahnbelag teilweise abgelöst hatte und auf gut eineinhalb Kilometern neuer Asphalt aufgetragen werden musste. Anlieger haben während der Arbeiten manchmal Probleme, ihre Grundstücke zu erreichen.

Darüber werden sie in der Regel vorher informiert. „Das hat bei uns aber nicht geklappt“, sagt Zsuzsa von Zeddelmann, die mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern rund hundert Meter abseits der Straße bei Rosebruch einen Resthof bewohnt.

„An einem Freitag wurden wir von einem Mitarbeiter des Straßenbauunternehmens persönlich darüber unterrichtet, dass wir bei der Wurfpost mit Bauinformationen vergessen worden seien. Wir sollten einkaufen, da wir kommenden Mittwoch und Donnerstag eingesperrt sein würden“, so von Zeddelmann. Dienstag habe sie ihre Tochter noch zur Schule bringen können, sei jedoch kaum zu ihrem Haus zurückgelassen worden.

Eine Beschwerde beim Landkreis als Auftraggeber der Arbeiten habe nicht viel ergeben, betont die Musikerin und Schauspielerin. Lediglich der Bauleiter sei vorbeigekommen und habe vorgeschlagen, einfach zwei Tage zu Hause zu bleiben. „Am Dienstag konnte ich meine Tochter noch abholen. Auf die Frage, wie Feuerwehr oder Krankenwagen im Ernstfall zu uns kommen würden, wie Müllabfuhr und die Post und wie ich die Schulpflicht meiner Tochter einhalten soll, gab es keine Antworten.“ Einen Arztbesuch mit ihrem Kleinkind habe sie absagen müssen, weitere Termine hätten dadurch nicht eingehalten werden können.

Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier lässt die Vorwürfe so nicht stehen: „Natürlich lassen sich Straßenbauarbeiten nicht ohne Einschränkungen für die Anwohner erledigen. Aber die Baufirma hat uns versichert, dass alle Anwohner des betreffenden Teilstücks der Straße bereits am 27. April mittels eines Infoschreibens über die Arbeiten unterrichtet worden seien.“ Darin sei auch ein genauer Zeitplan der Arbeiten aufgeführt gewesen. Warum diese Info die Familie von Zeddelmann nicht erreicht haben soll, kann die Sprecherin nicht sagen.

Eine solche Baumaßnahme stellt für die Anwohner leider immer eine Belastung dar und ist nicht ohne Einschränkungen möglich.

„Als Straßenbaulastträger ist es uns wichtig, die Unannehmlichkeiten für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Eine solche Baumaßnahme stellt für die Anwohner leider immer eine Belastung dar und ist nicht ohne Einschränkungen möglich“, teilt Huchzermeier mit. Sie stellt auch klar, dass Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr natürlich „zu jeder Zeit und auch mitten in den Bauarbeiten“ im Notfall die Häuser anfahren würden. „In diesem Fall werden wir die Straße halt wieder neu machen müssen.“

Auch bei diesen Arbeiten habe es eine Absprache mit dem Bauunternehmen gegeben, dass betroffene Anlieger weitgehend die Möglichkeit hätten, auch während der Arbeiten ihre Grundstücke zu verlassen. Huchzermeier: „Ich gehe davon aus, dass diese für uns übliche Vorgehensweise durch die Mitarbeiter vor Ort auch so kommuniziert worden ist. Denn die Männer machen schon vieles möglich.“ Aber dennoch werde die Kreisverwaltung die Kritik annehmen und die Abläufe intern und gemeinsam mit den Auftragnehmern prüfen. „Wie auch bei unseren Straßen, haben wir einen hohen Qualitätsanspruch an die Abläufe und versuchen, uns ständig zu verbessern“, so Huchzermeier.