Klingbeil rät zu Kreativität und neuen Wegen

Visselhövede – Die Aufforderun von Lars Klingbeil haben die Anwesenden auf jeden Fall verstanden. „Seien Sie nicht zu nett und beschweren Sie sich ruhig über Ihre Probleme“, meinte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär bei dem von Manfred Willi Reichert souverän moderierten „Runden Tisch“ mit Kulturschaffenden im Visselhöveder „ArtOutlet“ auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Die 30 geladenen Künstler und Vereinsfunktionäre aus dem Bereich der Kultur aus dem Umkreis gehorchten und berichteten in den 90 Minuten von vielen Problemen, mit denen sie durch Corona und die ausgefallenen Veranstaltungen konfrontiert sind. Auch in Visselhövede gibt es Hindernisse.

Am besten vorbereitet von den Teilnehmern war Andreas Goehrt vom Theater Metronom. Er hatte sich vieles, was er loswerden wollte, aufgeschrieben und trug es detailliert und verständlich vor. „Es gibt ja Hilfsprogramme. Das Problem ist nur, dass uns die Personalkosten davonlaufen und es dort keine Unterstützung gibt.“ Da sei das Theater quasi gezwungen, wieder mit dem Betrieb – ab Samstag unter freiem Himmel in Hartböhn – zu starten. „Wir brauchen keine Zuschüsse für Investitionen, sondern für das Personal. Das ist nunmal unser größter Kostenpunkt“, unterstrich er. „Sonst kommen die Theater als Letzte wieder auf die Beine.“ Klingbeil hörte – wie bei allen Beiträgen – genau zu und notierte sich das Problem. Eine schnelle Lösung hatte er, wie sollte er auch, aber nicht parat.

Genau so wie bei dem Einwand von Andreas Netter von „EigenArt“. Er meinte: „Ich fahre durch Vissel und suche nach Veranstaltungsräumen, die groß genug sind, damit sich eine Veranstaltung lohnt. Aber ich finde nichts. Deshalb können wir nichts machen.“ Auch dort kann Klingbeil natürlich so schnell nichts machen. Er riet aber allen Anwesenden: „Kunst steht für Kreativität. Gehen Sie nicht davon aus, in fünf Monaten wieder ganz normal veranstalten zu können und beschreiten Sie neue und außergewöhnliche Wege.“

Zum Ende der Runde hatte der SPD-Generalsekretär – wie zu Beginn – eine Aufforderung: . „Melden Sie sich wirklich bei mir, wenn es konkrete Probleme gibt. Dann kann man das in der Politik angehen.“ Da griff JBS-Inhaber Joachim Behrens ein. „Der antwortet sogar wirklich, glaubt’s mir.“ vw