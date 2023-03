Klimmzug für die Zukunft der Visselhöveder Innenstadt

Von: Jens Wieters

Ratsherr Tam Ofori-Thomas (v.l.), Bürgermeister André Lüdemann und Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy testen ihre Oberarme an der neuen Anlage am Jugendzentrum. © -

Die Calisthenics-Anlage am Visselhöveder Jugendzentrum ist eine von vielen Maßnahmen, die im Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ umgesetzt werden.

Visselhövede – Starke Jungs und Mädchen können ab sofort zeigen, wie viel Power in ihren Oberarmen steckt. Denn seit Donnerstag ist die Calisthenics-Anlage gleich neben dem Hallenbad in Betrieb. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich ein Trainingsgerät für die Oberkörper- und Armmuskulatur, das in der Regel aus einer Art Turnstangen in verschiedenen Höhen und Positionen besteht, die dem Barren und dem Reck nachempfunden sind.

Natürlich mussten einige Visselhöveder Jugendliche und auch Mitglieder Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend gleich während der Eröffnung zeigen, dass sie nicht nur Wackelpudding im Bizeps haben.

200 Kommunen profitieren

Das Gerät wurde im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ angeschafft, das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als „Teil der Reaktion der Union auf die Corona-Pandemie“ gefördert wird. Das Land Niedersachsen hat in den vergangenen Monaten mehr als 200 Kommunen und kommunalen Verbänden die Entwicklung von Projekten und Konzepten zur Innenstadtentwicklung bewilligt.

Ziel des Programms ist es, die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten selbst kleinerer Kommunen wie Visselhövede durch verschiedene bürgerfreundliche Maßnahmen deutlich zu steigern, um einer zunehmenden Verödung der Innenstädte entgegenzuwirken. Auch für Projekte zur Digitalisierung und zum Klimaschutz gab es eine Menge Geld aus der EU über Hannover.

Gemeinsam mit einigen Jugendlichen eröffnet Bürgermeister André Lüdemann die Calisthenics-Anlage. © Wieters

Aber nicht einfach nur so, sondern es war eine richtige Bewerbung mit einer detaillierten Vorstellung der Ideen nötig. Die Stadt Visselhövede hatte als Kommunalverbund gemeinsam mit der Nachbargemeinde Neuenkirchen aus dem Heidekreis die Mappe in die Landeshauptstadt geschickt und ist ins Programm aufgenommen worden.

Insgesamt drei Projekte haben die Entscheider für Visselhövede bewilligt. So wurde der Multifunktionsraum in der ehemaligen Hallenbad-Gaststätte realisiert und im selben Gebäude eine öffentliche, barrierefreie WC-Anlage gebaut. Mehr als 71 000 Euro gab es als Zuschuss dafür, was einer Förderung von 90 Prozent entspricht.

Viel Fördergeld

Nicht ganz so viele Euros, aber immerhin auch knapp 65 000 (ebenfalls 90 Prozent Förderung) flossen für die Herstellung des neuen Wohnmobilstellplatzes vor dem Hallenbad von der Leine an die Vissel. Dafür mussten die Wertstoffcontainer weichen, die jetzt einen neuen und vor allem optisch ansprechenderen Standort am Majorsbruch bekommen haben.

Unter dem Titel „Vissel wird attraktiver“ wurde und wird der Stadtkern optisch aufgewertet. Dafür gibt es erneut mehr als 68 000 Euro. Dazu zählt eben auch der Kauf der Calisthenics-Anlage für rund 27 000 Euro. Und es gibt zusätzliches Stadtmobiliar in Form von Sitzbänken. Die sollen im einheitlichen Look wie an der Visselquelle und im Zernitzpark aufgestellt werden. Weitere Abfallbehälter sollen folgen ebenso wie Edelstahlbügel zum sicheren Abstellen der Fahrräder an der Goethestraße, Zu den Visselwiesen und am Marktplatz. „Dafür fallen keine Parkplätze für Autos weg, sondern wir haben Plätze und Nischen gefunden“, hatte der städtische Bauingenieur Daniel Böhmer bereits im Bauausschuss betont.

Und auch viele bunte Farbtupfer gehören zum Programm „Perspektive Innenstadt“, denn im November des vergangenen Jahres wurden rund 25 000 Blumenzwiebeln unter der Leitung des städtischen Gärtners Jürgen Karusseit im Stadtpark gesetzt. „In Summe werden hier in den Stadtkern exakt 227 257 Euro investiert“, so Raphaela Christof vom Visselhöveder Stadtmarketing.