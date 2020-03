Bei kleinen Bränden reicht der „stille Alarm“

Wie die Visselhöveder Feuerwehrleute auf ihre Einsätze vorbereitet werden

+ © imago images/Riediger 30 Feuerwehrleute in Visselhövede sind mit einem Funkmeldeempfänger ausgestattet. © imago images/Riediger

Visselhövede – Wenn es in der Hosentasche piept, wissen die Feuerwehrleute in Visselhövede sofort Bescheid. Es muss ausgerückt werden zu einem Einsatz. Schnell geht es zur Zentrale in der Burgstraße und von da aus weiter zu dem Einsatzort. Aber wann werden die Einsatzkräfte per Melder informiert und wann ist in der Stadt die Sirene zu hören?