Klaus Twiefel präpariert die Trophäen der Jäger

Klaus Twiefel ist nicht nur Jury-Mitglied bei der am Samstag ausgetragenen Trophäenschau, sondern auch gefragter Präparator.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Zahlreiche Trophäen werden am Samstag während der Versammlung des Jägerschaft des Landkreises Rotenburg im Visselhöveder Hotel Luisenhof präsentiert. Einer, der sie fast alle kennt und begutachtet, ist Klaus Twiefel. Tierpräparator.

Der 79-Jährige ist eines von vier Mitgliedern der Kommission, die die Geweihe bewertet.

Tierpräparator seit 63 Jahren

„Mit 16 Jahren habe ich den Jagdschein gemacht. Seitdem jage ich und bearbeite auch meine Trophäen selbst. Zuerst war es nur Rehwild, 1959 kam Damwild hinzu“, berichtet der Egenbosteler nicht ohne Stolz.

Das Hobby des Präparierens bekamen schnell andere Jäger mit, und so wurde die Nachfrage durch Mund-zu-Mund-Propaganda schnell größer. „Im Jahr bearbeitete ich etwa 50 Tiere, aber es variiert immer ein wenig. So hatten wir in den vergangenen Monaten sehr wenig Rehwild.“ Alle Jäger seien übrigens verpflichtet, Geweihträger für die Trophäenschau anzuliefern, erklärt Twiefel, der das Präparieren ehrenamtlich ausführt. Lediglich die Materialkosten für die Bleiche und das 30-prozentige Wasserstoffperoxid berechnet der ehemalige Landwirt seinen Jagdgenossen.

Ältere Tiere sind schwerer zu bearbeiten

Und wie verwandelt man einen Tierkopf in ein vorzeigbares Geweih? „Die Köpfe samt Halsstummel der Böcke werden zu mir nach Hause gebracht. Dann werden sie ordentlich geputzt und das Fleisch von den Knochen gelöst, was man blankschärfen nennt.“ Je älter die Tiere sind, desto schwieriger lässt sich allerdings die Haut vom Knochen lösen, erklärt er. Als nächster Arbeitsschritt kommen die Köpfe mit Bleiche, die man laut Twiefel auch für die Wäsche verwendet, ins Wasser und werden abgekocht. Rund zwei Stunden blubbern die Schädel im kochenden Wasser.

„Nach dem Abkühlen kann man die Haut ganz vorsichtig abziehen. Ich spritze sie anschließend mit einem kleinen Hochdruckreiniger sauber“, erläutert der Fachmann. Damit die Kopfknochen auch die charakteristische weißgelbe Farbe annehmen, werden sie mit Wasserstoffperoxid gebleicht. „Dabei bekomme ich immer einige Tropfen ab. Aber bei uns Menschen verschwinden die weißen Flecken nach ein paar Stunden, im Gegensatz zu den Tieren“, klärt Twiefel auf. „Nach diesem Prozess werden die kleineren Geweihe der Böcke auf Holzplatten befestigt. Die dicken starken Hirsche werden ohne aufgehängt.“

Twiefel ist nicht am Schießen selbst interessiert, sondern am Bejagen

In den 63 Jahren, in denen der Jäger sein Hobby ausführt, hat er viel Dam- und Rotwild, aber auch Wildschweine und Muffelwild bearbeitet. Vorgabe für die Jäger ist, dass zehn Prozent der geschossenen Hirsche über acht Jahre alt, 40 Prozent im mittleren Alter sein sollen. Der Fachmann kann anhand des Gebisses fast exakt das Alter der Tiere bestimmen.

„Der stärkste Bock erhält bei der Kreistrophäenschau eine Medaille. Andere kommen zur Ansicht auf eine große Lehrtafel“, berichtet Kommissionsmitglied Twiefel, der selbst natürlich noch immer im familiären Jagdgebiet zu finden ist. „Ich bin aber jemand, dem es nicht auf das Schießen als solches ankommt, sondern auf das korrekte Bejagen.“