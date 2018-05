Klassische Musik der leichteren Art

Frühjahrskonzert „Italienische Impressionen“ mit der Philharmonie „NordWest“

Visselhövede - Auf den Kultur- und Heimatverein Visselhövede kommt am Samstag, 5. Mai, ein besonderes Konzertereignis zu: Ab 20 Uhr gastiert die „Klassische Philharmonie NordWest“ unter Leitung von Ulrich Semrau in großer Besetzung mit dem Frühjahrskonzert „Italienische Impressionen“ in der St.-Johannis-Kirche.