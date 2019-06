Klassentreffen in kleiner Runde

Zunächst in kleiner Runde haben sich ehemalige Schüler der Mittelpunktschule Visselhövede getroffen. Aber Gudrun Zimmermann, Brita Götz und Hermann Bergmann (von v.l.) sowie Achim Büsing, Klaus Rösch, Dieter Willbrandt und Eckhard Tamm (hinten v.l.) bereiteten das große Treffen mit Mitschülern des Abgangsjahrgangs 1964 im kommenden Jahr vor. Die damaligen Zehntklässler mussten just vor ihrer Verabschiedung die Aula noch mit Stühlen bestücken und aus einem Laster holen. Sitzmöbel, die übrigens immer noch in Gebrauch sind. Foto: Wieters