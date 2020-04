Kita bereit für die Nach-Corona-Zeit

An den Fenstern der Einrichtung an der Gartenstraße ist deutlich zu sehen, wo sich die 83 Kinder der vier Gruppen derzeit aufhalten. Fotos: Lorke

Visselhövede – Stille vor der Tür, Stille im Flur und auch aus den Gruppenräumen dringt kein Laut nach draußen. Nur ganz leise ist ein Rascheln von Papier zu vernehmen. Kurz um die Ecke geguckt, erschreckt sich Michaela Lorke fast ein wenig. Denn Geräusche oder gar Menschen gibt es in der sonst quicklebendigen Kindertagesstätte St.-Johannis an der Visselhöveder Gartenstraße zurzeit gar nicht mehr. Denn zu Zeiten der Corona-Pandemie ist auch die evangelische Einrichtung geschlossen. Und darum müssen auch die 83 Kinder aus den vier Gruppen Zuhause bleiben.

Und das schon seit mittlerweile einem Monat, „denn am 16. März haben wir unseren Kindergarten auf Weisung des Landes Niedersachsen zunächst bis einschließlich Samstag, 18. April, dicht gemacht“, berichtet Lorke.

In den ersten Tagen der Schließung wirkte zwar von außen alles recht ruhig, aber die Räume waren zunächst noch voller Leben. „Da wurde gereinigt, desinfiziert, aussortiert und aufgeräumt. Eben all das gemacht, was wir im Normalbetrieb nicht schaffen.“

Als auch die letzten Kinderbücher und Verwaltungsakten ordentlich in die Regale gestellt waren, musste ein Großteil der insgesamt 17 Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice. „Bis auf die, die den sogenannten Notbetrieb für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen aufrecht erhalten“, informiert Lorke.

Zwei, manchmal drei Kinder besuchen diese besondere Gruppe. „Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich, bei der Polizei, Berufsfeuerwehr oder im Justizvollzug“, informiert die Kita-Leiterin.

Aber trotz der fehlenden Kinder bleibe für sie, die ab und zu im Büro ist, und für ihre Kolleginnen Zuhause noch genügend zu tun. „Wir bereiten die Portfoliobücher der Kinder nach, schreiben Entwicklungsberichte, bereiten unser neues Konzept vor und überarbeiten unser Qualitätsmanagement. Wir können alles nacharbeiten, was bisher liegen geblieben ist“, listet Lorke auf. Die Kommunikation läuft übrigens über die sozialen Netzwerke.

Aber auch die Eltern müssen natürlich regelmäßig über die aktuelle Situation informiert werden. „Den Kontakt mit ihnen halten wir über einen E-Mail-Verteiler aufrecht. Leider haben wir von einigen Eltern nur fehlerhafte E-Mail-Adressen oder gar keine. Wer gerne in den Verteiler des Kindergartens aufgenommen werden möchte, kann sich über die Adresse kontakt@st-johannis-kiga.de melden“, informiert Lorke.

Per elektronischer Post gibt es aber nicht die Infos zum Thema Corona und Kindergarten, sondern auch etwas für die Kinder, damit sie sich daheim nicht so arg langweilen. „Wir verschicken Bastelanleitungen, Fingerspiele und auch Kochrezepte.“

Der evangelische Kindergarten hatte in coronalosen Zeiten regelmäßigen Kontakt zu den Mitarbeitern und Bewohnern der Curata-Seniorenresidenz in der Stadt. „Leider fallen unsere Besuche aus den bekannten Gründen zurzeit aus. Dafür haben aber viele Kinder unserer Einrichtung Bilder per Post ins Heim geschickt. Die wurden an einer langen Wäscheleine aufgehängt und verschönern dort jetzt die Wände“, hat Lorke in Erfahrung gebracht. Und Mitarbeiter hätten ihr berichtet, dass bei den Bewohnern doch die eine oder andere Träne vor Rührung geflossen sei.

„Wir vermissen natürlich die Arbeit mit den Kindern sehr, sehen aber den Sinn darin, Abstand zu halten und hoffen, bald wieder den normalen Betrieb aufnehmen zu können. Sicher ist es auch für die Familien eine große Herausforderung, zu Hause zu bleiben. Doch wenn wir jetzt durchhalten und vorsichtig bleiben, schaffen wir es, diese besondere Situation zu meistern“, ist sich Lorke sicher.

Wenn es zu einer Lockerung der Maßnahmen kommt, dürfen sich die Kinder jedenfalls auf einen picobello sauberen Kindergarten freuen. Auch auf dem großzügigen Freigelände hat sich etwas getan: „Wir haben die neuen Spielgeräte aufgebaut. Bisher konnten die nur von den Kindern der Notbetreuung genutzt werden. Es wird Zeit, dass sich dort alle austoben können“, freut sich sicher nicht nur Michaela Lorke auf die Nach-Corona-Zeit.