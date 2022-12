Kirchwalsedes Engel legt die Flügel ab

Von: Jens Wieters

Teilen

Bärbel Osterholz-Norff bei ihrem letzten Auftritt 2019 mit Weihnachtsmann Michael Hartmann. © -

Nach 28 Jahren als goldener Engel auf den Weihnachtsmärkten in Rotenburg und Kirchwalsede legt die Süderwalsederin Bärbel Osterholz-Norff ihre Flügel ab.

Süderwalsede – Michael Hartmann war nicht zu beneiden: Die meiste Zeit seines Einsatzes als Weihnachtsmann in Kirchwalsede am vergangenen Samstag musste er nur eine Frage beantworten: „Wo ist denn dein Engel?“ Und leider musste der Mann mit dem langen, weißen Bart immer dieselbe Antwort geben: „Der Engel kommt nicht mehr.“ Entsetzen bei groß und klein, Alt und Jung.

„Aber es ist wahr: Ich habe meine Flügel abgelegt“, sagt Bärbel Osterholz-Norff. Die Süderwalsederin gehörte zum Weihnachtsmarkt im größeren Nachbardorf wie das Schwedenfeuer und der Glühwein, wie der Tannenbaum und die Zimtsterne. Klar hätte sich die 65-Jährige natürlich einen anderen Abschied gewünscht, als einfach nicht mehr beim Markt aufzutauchen, aber aus gesundheitlichen Gründen ist es ihr nicht möglich, viel unter Menschen zu gehen. „Das ist auch der Grund, warum ich das Engelskostüm nicht mehr anziehen werde.“

So ist ihr letzten Auftritt aufgrund der Corona-Pandemie, als die Weihnachtsmärkte zwei Jahre ausgefallen waren, bereits 2019 gewesen und die Menschen in Kirchwalsede hatten jetzt ihrem Auftritt wieder entgegengefiebert. „Aber so ist es nun mal“, so Bärbel Osterholz-Norff mit einem „Tränchen voller Dankbarkeit“ im Auge.

Heinz Gehnke hatte den blonden Engel 1994 für Weihnachtsfeste in der Kreisstadt entdeckt. © Norff

28 Jahre lang war sie die Begleitung des Weihnachtsmanns – und sogar in zwei Orten. Zuerst 13 Jahre in Rotenburg, wo der damalige Leiter des städtischen Tourismus- und Marketingbüros, Heinz Gehnke, den blonden Engel entdeckt hatte. „Damals sind wir sogar mit einer Kutsche durch die Stadt gefahren und haben die Passanten mit kleinen Süßigkeiten überrascht. Die vergangenen 15 Jahre war mein Auftritt aber immer in Kirchwalsede gebucht“, sagt die gebürtige Rheinländerin, die 1991 nach Norddeutschland gezogen war und hier mit ihrem Mann Stephan Norff lebt.

Im Altkreis als Märchentante bekannt

Aber nicht nur als Engel ist sie im gesamten Altkreis Rotenburg bekannt. Lange Jahre war sie als „Märchentante“ unterwegs, schreibt Geschichten und gestaltet Lesungen in Kindergärten und Seniorenheimen. Ihre Weihnachtsgeschichten, die auch in den Ausgaben der Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten und der Rotenburger Rundschau erscheinen, haben oft auch etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun. „Jedes Jahr, im August, September, schreibe ich meine Weihnachtsgeschichte“, hatte Bärbel Osterholz-Norff mal über ihre Planungen gesagt.

Und schon im Sommer wuchs bei ihr die Vorfreude auf den dritten Advent, dem Datum des Kirchwalseder Markts. „Dort habe ich die Gesichter der kleinen und großen Kinder mit meinem Engelglitzer bemalt. Der ganze Markt hat immer gefunkelt.“

Im Laufe der Jahre wurde aus den kleinen Kindern große, und aus den großen Kindern selber Eltern, die wiederum ihren Kindern den Kirchwalseder Engel gezeigt haben. „Der kleine, kuschelige Weihnachtsmarkt im Dorf war lange Jahre der festliche Höhepunkt meines 10. Dezembers.“

Emotionale Situationen

Oft hat sie Freude auf das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest vermittelt, manchmal wurde die Begegnung mit Kindern auch sehr emotional. „Niemals werde ich die Situation vergessen, als es ein kleines Mädchen an meinen Flügeln gezupft und mit leiser Stimme zu mir gesagt hat: ,Du, lieber Engel, wenn du nachher wieder in den Himmel fliegst, grüßt du dann bitte meinen Papa von mir?‘“

Auch wenn ihr nach diesem Erlebnis der Sinn nach einem starken Glühwein stand, hat sie in den all den Jahren stets berücksichtigt, dass „ein Engel beim Weihnachtsmarkts erst ab 18 Uhr privat ist“. Aber danach wollte aber fast jeder Gast „mal einen Schnaps mit einem echten Engel trinken“, erinnert sie sich an Momente, die auch einem Himmelsboten nicht so gut bekommen.

Ein gutes Dutzend Flügelpaare hat sie in den vielen Jahren wohl durchgearbeitet und wieder neu designt. „Die Flügel haben wir immer mit sehr viele Mühe aus echten Federn, Pappe und Klebstoff gebastelt.“ Die letzten Paare hat sie der Grundschule für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. „Und ein Paar habe ich mir noch aufgehoben, vielleicht gibt es ja doch einen Nachfolgeengel in Kirchwalsede“, gibt Bärbel Osterholz-Norff die Hoffnung nicht auf. Und so ganz ohne Flügel wird sie „sicherlich in der Nach-Corona-Zeit den einen oder anderen Glühwein mit den Kirchwalsedern genießen – und wer weiß, dann vielleicht auch mal vor sechs.