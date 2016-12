Kinder profitieren doppelt

Kostenloser Badespaß im Vissel-Bad / Hoyer spendet Schulen und Kitas viel Geld

+ Kindergärten und Schulen dürfen sich über dicke Geldspenden freuen, die das Hoyer-Team verteilte. - Fotos: Kirchfeld

Visselhövede - Das Vissel-Bad glich am Mittwoch einem Bienenstock. Mehr als 250 junge Badegäste zählten die Angestellten und die gastgebende Firma Hoyer. Die hatte alle Kinder und Jugendlichen zur kostenlosen Schools-Out-Party zum Abschluss der Feiern zum 40. Bestehen des Bads eingeladen. „Statt Werbegeschenke für Geschäftskunden, spenden wir seit drei Jahren das Geld lieber an Institutionen und Vereine und haben so insgesamt 50 000 Euro in den Niederlassungen der 100 Standorte verteilt“, informierte Gerald Lutz von der Firma Hoyer. So erhielten die Visselhöveder Kindergärten und Schulen sowie die Feuerwehrjugend einen dicken Geldsegen in Höhe von je 500 Euro. „Wir finanzieren damit Theaterprojekte“, berichtete Bärbel Lattemann, Rektorin der Kastanienschule. Im Kindergarten Fabula ist die Pumpe des Wasserlaufs defekt, daher freute sich auch Leiterin Gisela Teschke über die Finanzspritze. Die Zwergenstube Wittorf wünscht sich schon lange einen „Zauberhügel“ für die Außenanlage. Die Spielfüchse in Jeddingen und der St.-Johannis-Kindergarten möchten in Spielzeug investieren. „Unser Hauptanliegen sind die Kinder. Durch die Einsparungen der Kommunen sind die Schulen und Kindergärten oft benachteiligt. Aber wir haben bereits auch Hospize, onkologische Arbeitskreise sowie Tierheime unterstützt“, so Lutz.

Der Weihnachtsmann ließ nicht lange auf sich warten und kam mit dem Schlauchboot daher, um die Kinder zu beschenken. Die profitierten doppelt, denn für sie gab es Freigetränke, Pommes, Nikolausmützen und jeder durfte zum Schluss einen von 500 Wasserbällen mit nach Hause nehmen. Auch die fünf Schlauchboote ließ das Hoyer-Team im Bad. So ist weiterer Spaß mit den Wasserfahrzeugen garantiert. - aki