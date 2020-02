Kinder entscheiden selbst

Konzept der „Offenen Arbeit“ greift ab Sommer in der Kita Gartenstraße

+ Ein neues Konzept greift ab Sommer in der Kita Gartenstraße: Rund 30 Eltern haben sich über die „Offene Arbeit“ informiert. Fotos: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Jeder macht, was er will, keiner was er soll, aber alle machen mit!“ Nein, so soll das neue pädagogische Konzept des Visselhöveder St.-Johannis-Kindergartens nicht aussehen, betonte Nicole Rüter aus Cuxhaven. Sie war zu Gast im Kindergarten, um über das Konzept einer „Offenen Arbeit“ zu berichten, das auf Wunsch des Trägers, dem Kita-Verband Rotenburg-Verden, aber auch aus Überzeugung der Erzieherinnen ab Sommer in der Einrichtung angeboten wird.