600 Kilo Müll

Aktion von Präventionsrat, Vissel for Future und der Stadt

+ Zählten beim Aufladen allein am Haus der Bildung 35 Müllsäcke: Hinnerk Witte (v.l.), Christian Oddoy, Michaela Windels und Reiner Franz. Foto: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Sinnvoll und nützlich war die gemeinsame Müllsammelaktion der Stadt Visselhövede, der Initiative Vissel for Future und dem Präventionsrat. „Es ist toll gelaufen und die Resonanz war sehr positiv. Alle Beteiligten hatten Lust, mitzumachen“, begeistert sich Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy vom Präventionsrat. Er hatte auch die zündende Idee und rief für zwei Tage zum Auflesen des Unrats in und um Visselhövede auf. „Die Teilnehmer wurden in eine Liste eingetragen und konnten sich ihre Strecke und das Gebiet, welches sie ablaufen wollten, selbst aussuchen. Die Strecke wurde dann auf große Karten notiert und mit einer Nummer versehen“, berichtete Oddoy. 27 Positionen waren am Ende der Aktion vermerkt.