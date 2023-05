Kettenburgerin Lea Ahrens gestaltet Schützenscheiben

Von: Angela Kirchfeld

Lea Ahrens ist die neue Künstlerin, die die Schützenscheiben der umliegenden Vereine gestaltet. © Kirchfeld

Bald feiern die Kettenburger Schützen ihren 100. Geburtstag. Dann gibt es neue Schützenscheiben. Die werden jetzt von Lea Ahrens gestaltet.

Kettenburg – Die Häuser einiger Schützen in der Region Visselhövede werden demnächst mit neuen Scheiben geschmückt. Kleine Kunstwerke weisen drauf hin, dass ein König der Grünröcke in dem Haus wohnt. Die stammen dann überwiegend von Lea Ahrens, die erstmals für das Fest zum 100. Geburtstag des Kettenburger Schützenvereins und dem damit verbundenen Fest des Schützenbunds Visselhövede mit der Aufgabe betraut wurde, die Schützenscheiben zu gestalten.

Kaum ein Motiv eignet sich wohl für Kettenburg besser, als das ehemalige Schloss, das 1960 zwar abgerissen worden war, doch in den Herzen älterer Dorfbewohner immer noch seinen Platz hat. So lag es auch für Lea Ahrens nahe, die fünf Schützenscheiben mit dem Symbol der Burg zu bemalen. „Ich habe mir Bilder der Burg aus dem Internet gesucht und sie dann mit Bleistift auf die weißen Scheiben vorgezeichnet“, berichtet die 25-Jährige. Gemalt hat sie schon als Kind sehr gerne. Besonders Tiere liegen ihr am Herzen. Kein Wunder, denn der Blick aus der Stube geht mitten auf eine Pferdeweide, auf der bis vor einem Jahr noch ihre Hannoveraner standen und sich die Katze des Hauses tummelt.

In der Waldorfschule wird ihr Talent entdeckt

Ab der fünften Klasse in der Waldorfschule wurde ihr Talent gefördert und in die richtige Richtung gelenkt. 2015 hat sie ihr Fachabitur in Gestaltung gemacht. Doch für Lea Ahrens bleibt das Zeichnen ein Hobby. Sie hat eine solide Ausbildung zur Bürokauffrau bei Bioland absolviert und ist heute glücklich in ihrem Job bei einem Fahrzeugbauer in Scheeßel.

„Eine Zeit lang habe ich gar nichts in Richtung Kunst gemacht, doch dann wieder angefangen.“ Im Haus ihrer Eltern hängen wenige Bilder von ihr, denn die gehen weg wie warme Semmel. „Es sind Unikate und oft Auftragsarbeiten von Leuten, die ihr Haustier gezeichnet haben wollen.“ Besonders zu Weihnachten sind die Kunstwerke von ihr sehr gefragt.

Nicht nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurden Interessenten auf die junge Künstlerin aufmerksam, sondern sie hat mittlerweile einen eigenen Instagramaccount, wo jeder unter lea_ahrens_artworks folgen kann. „Wenn man es schafft, die Augen der Tiere richtig zu treffen, ist es sehr gut, denn Augen bringen das Bild zum Leben.“ Dafür hält sich die Bürokauffrau mit dem Zeichnen von Menschen eher zurück: „Ich bewundere jeden, der Menschen zeichnen kann.“

Fünf bis sieben Stunden Arbeit für eine Scheibe

Für eine große Schützenscheibe benötigt sie rund sechs bis sieben Stunden. „Es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn das Werk dann fertig ist“, stellt Ahrens immer wieder fest und ist stolz auf ihre Arbeiten, gesteht jedoch lachend: „Fünf Mal die Kettenburg reicht aber auch.“

Auf das Talent aufmerksam wurde Kettenburgs Schützenchef Hartmut Helmke durch seine Tochter Nane, die mit Lea Ahrens befreundet ist. Die Holzscheiben bekommt die Künstlerin direkt von der Sägerei Helmke geliefert und klar, dass auch Wünsche bezüglich des Motivs geäußert werden dürfen. Sehr gut gelungen ist ihr ein Rehbock, die erste Beute eines Jägers. Gemalt wird mit Acrylfarbe. Anschließend wird die Scheibe signiert und versiegelt, denn sie muss ja auch wetterfest sein und soll für viele Jahre die Hauswand zieren. Mittlerweile hat Lea Ahrens auch schon Anfragen von benachbarten Schützenvereinen, doch reicht oft die Zeit nicht aus. „Dabei brauche ich immer ein bisschen Zeitdruck, um in die Gänge zu kommen“, gesteht die Künstlerin augenzwinkernd. Sie wünscht zwar allen Schützen „Gut Schuss“, hofft aber, dass viele ihrer Scheiben im Ort Kettenburg bleiben.