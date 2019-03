Keine Gassuche

Vermilion bekommt Gegenwind in der Region.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Umweltausschuss der Stadt Visselhövede setzt ein Zeichen und empfiehlt dem Rat die Verabschiedung einer Resolution, die auf Antrag der WiV und der Grünen in das Gremium eingebracht worden war. Darin heißt es, dass der Stadtrat die Erkundung und Förderung von Gas- und Ölvorkommen unabhängig von Art Weise der angewandten Methodik ablehne. „Es werden für diesen Zweck keine städtischen Grundstücke und Wegerechte zur Verfügung gestellt, soweit dies rechtlich zulässig ist“, so heißt es unter anderem ein paar Sätze später.

Hintergrund dieser Resolution, die in ähnlicher Form auch von einigen Nachbargemeinden im Heidekreis auf den Weg gebracht worden war, sind die Aktivitäten des deutschen Ablegers des kanadischen Konzerns Vermilion Energy, der bei Bad Fallingbostel und auf Visselhöveder Gebiet im Bereich Bleckwedel Erkundungsbohrungen durchführen will, um Gasvorkommen aufzuspüren.

„Vermilion hat die Förderrechte von Exxon abgekauft und will auf der grünen Wiese bei Bleckwedel zwei bereits vom Landesbergamt genehmigte Bohrungen in Betrieb nehmen“, informierte Eckhard Langanke (WiV).

Er weiß zwar, dass eine städtische Resolution nicht unbedingt die schärfste Waffe ist, um solch ein Vorhaben zu verhindern, weil eine Kommune keinen Einfluss auf das Genehmigungsverfahren hat, „aber wir wollen das Bohren zumindest erschweren und vielleicht sogar unmöglich machen“, so Langanke.

Grünen und WiV, die letztlich alle Ausschussmitglieder von ihrem Antrag überzeugen konnten, geht es bei der Resolution vor allem auch darum, die Erkundungsbohrungen vor dem Hintergrund der ungeklärten, auffälligen Krebserkrankungen in räumlicher Nähe zur Erdgasförderung im Landkreis und Nachbargemeinden ruhen zu lassen. „Solange die Ursachen für die auffälligen Krebserkrankungen nicht eindeutig geklärt sind, sind alle Aktivitäten zur Erkundung und Förderung von Gas- und Ölvorkommen in Visselhövede auszusetzen“, steht weiter in der Resolution.

Falls das zuständige Landesbergamt, die Vermilion-Aktivitäten doch in Gänze genehmigen sollte, müsse es unter anderem ein Verbot von Bohrungen in Vorranggebieten geben und eine Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Bohrvorhaben müsse ebenfalls zwingend vorgeschrieben werden.

„Wir wollen nämlich nicht nur am Zaun stehen und zugucken“, begründet Heiner Gerken (Grüne) den umfangreichen Forderungskatalog. Die Region habe schon einen großen Beitrag zur heimischen Erdgasproduktion geleistet. „Und solange die Ursachen für die Krebsfälle nicht geklärt sind, darf es keine weiteren Bohrungen geben“, so Gerken.

Eine Ansicht, die auch Gerd Eimer (CDU) mittragen kann: „Wir müssen schnell und umfassend Antworten auf die vielen ungeklärten Fragen mit Blick auf die Erkrankungen finden.“ Darum sei eine Resolution ein richtiges Signal, auch wenn die rechtlichen Möglichkeiten begrenzt seien.

Dagmar Kühnast (SPD), die aus persönlichen Gründen nicht an der Abstimmung teilnahm, stellte klar, dass sie eine Erdgasförderung nicht grundsätzlich ablehnen wolle, aber zuvor müssten die Ergebnisse der Ursachenforschung hinsichtlich der Krebsfälle abgewartet werden.