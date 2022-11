Beerdigung der Visselhöveder Sterbekasse

Von: Jens Wieters

Peter Rothardt, Noch-Geschäftsführer der Visselhöveder Sterbekasse. © Wieters

Die Sterbekasse Visselhövede, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, wird Ende des Jahres aufgelöst und die Bestandsverträge der gut 1100 Mitglieder wechseln nach Munster.

Visselhövede – Es fehlen nur ein paar Tage, dann wäre der 100. Geburtstag geschafft worden. „Aber es sollte nicht sein“, sagt Peter Rothardt. Der Geschäftsführer der Sterbekasse Visselhövede, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, klappt seine Unterlagen zu und macht sich demnächst auf den Weg nach Munster, um seinen Kollegen Daten, Kontostände und Co.

zu übergeben. Denn die Sterbekasse wird zum Jahresende aufgelöst. „Und das obwohl wir finanziell und auch von der Mitgliederstärke her bestens dastehen“, so Rothardt.

Aber er und der Vorsitzende Tono Kohl sind bereits seit vielen Jahren die einzigen, die sich um das Wohl des Vereins, sprich um die Vorstandsarbeit kümmern. „Und jetzt ist endgültig Schluss“, sagen die beiden, nachdem die jahrelange Suche nach Nachfolgern oder wenigstens Helfern für die Organisation des Vereins nicht geklappt hat. Immer und immer wieder hatten sie auch durch Artikel in unserer Zeitung gesucht – aber immer auch erfolglos. Selbst die Versammlung, bei der dann im August 2021 die Auflösung der Sterbekasse Visselhövede beschlossen worden ist, haben nur gut ein Dutzend Mitglieder besucht.

„Ab 1. Januar wird darum der gesamte Bestand an die Sterbekasse Munster übertragen“, informiert Rothardt. Damit das auch alles reibungslos klappt, musste der Landkreis Rotenburg als Aufsichtsbehörde zustimmen. „Denn es geht natürlich um Geld. Und bei aktuell gut 1100 Mitgliedern auch um sehr viel Geld.“

Am 11. Februar wäre der Verein 100 Jahre alt geworden. Er war 1923 ins Leben gerufen worden, damit Angehörige nach einem Todesfall in der Familie nicht die Kosten für die Beerdigung allein stemmen mussten. „Ganz am Anfang wurde per Umlage Geld gesammelt, später hat jedes Mitglied einen Vertrag für den Todesfall mit einer individuellen Versicherungssumme abgeschlossen, sodass meistens die Kosten für Pastor, Sarg und Beerdigungskaffeetafel gedeckt waren.“

Ein Mann hat mich angerufen und um Informationen zur Sterbehilfe gebeten. Darum haben wir den Namen geändert.

Zu seinen Hochzeiten Mitte der 1970er-Jahre hatte die Sterbekasse 2 763 Mitglieder und war damit der größte Verein in der Region. Bis 1953 war die Kasse sogar ein eingetragener Verein, musste dann aber aus dem Register gelöscht werden, „weil wir dem Versicherungsaufsichtgesetz unterliegen“, informiert Rothardt.

Und noch eine gravierende Änderung gab es in all den Jahren: Denn bis in die 1970er-Jahre hieß die Kasse, von der es im Landkreis Rotenburg neben Visselhövede nur noch eine in Gnarrenburg gibt, Sterbeunterstützungsverein. „Der Name hatte seinerzeit oftmals für Irritationen gesorgt.“ So habe ihn mal ein Mann aus Frankfurt angerufen, und „um Informationen zur Sterbehilfe gebeten. Er war davon ausgegangen, dass wir todkranken Menschen helfen, aus dem Leben zu scheiden.“ Um weitere Peinlichkeiten dieser Art zu vermeiden, wurde aus dem Sterbeunterstützungsverein eben die Sterbekasse.

Aber dass seien längst verblasste Erinnerungen und Rothardt und Kohl hatten in den vergangenen Wochen genug damit zu tun, die Bestandsübertragung an die Sterbekasse Munster zu organisieren. „Dafür musste ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellt werden, das bescheinigt, dass wir finanziell auf gesunden Beinen stehen und die Kollegen in Munster kein Risiko eingehen, wenn sie uns aufnehmen“, betont der Geschäftsführer das nicht ganz so einfache Verfahren. Letztlich mussten die Mitglieder beider Vereine zustimmen und der Landkreis Heidekreis.

Am 31. Dezember wird die Sterbekasse Visselhövede quasi beerdigt. Die Mitglieder bekommen aber vorher noch Post aus Munster, mit der sie darüber aufgeklärt werden, dass sie ihre Rechte und Pflichten weiter wahrnehmen und ausüben dürfen und müssen. Rothardt: „Natürlich werden dann auch alle über mögliche Änderungen informiert. Die werden aber nicht gravierend sein, denn wir haben beschlossen, dass keines unserer Mitglieder durch die Übertragung einen finanziellen Schaden erleidet.“ Das wäre der Fall gewesen, wenn der Vorstand die Variante zwei gewählt hätte, die bei der Auflösung laut Satzung möglich gewesen wäre: „Nämlich das gesamte Vermögen dem DRK-Ortsverein zu übertragen. Aber wir wollen das Geld der Mitglieder sichern. Aber dennoch ist es schade um die 99 Jahre und zehneinhalb Monate“, sagt Peter Rothardt.