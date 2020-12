Kein Ortsrat für den Kernort: Antrag von SPD/FDP scheitert

Extra-Ausschuss im Gespräch

+ © Wieters Tam Ofori-Thomas (l.) und Henning Cordes hatten den Antrag auf Einrichtung eines Ortsrats für den Kernort im Sommer auf den Weg gebracht. © Wieters

Visselhövede – Die SPD-Fraktion und auch Henning Cordes (FDP) hatten sich nochmal ordentlich ins Zeug gelegt, am Ende gab es aber dennoch eine herbe Schlappe: Der Visselhöveder Stadtrat hat während seiner Sitzung am Donnerstagabend mit den Stimmen der CDU, der WiV und der Grünen, den Antrag von SPD und FDP abgelehnt, für den Kernort Visselhövede in der neuen Wahlperiode ab November 2021 einen eigenen Ortsrat zu etablieren und die Hauptsatzung entsprechend zu ändern. In der Vorbereitung hatte auch die Verwaltung sich gegen einen solchen Ortsrat ausgesprochen, weil sich die „politischen Entscheidungsprozesse durch eine weitere Ebene erheblich verzögern“ würden.