Ausschuss bringt An- und Neubauten in Buchholz und Jeddingen auf den Weg

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir bauen bestimmt keinen Luxustempel, sondern bekommen lediglich einen notwendigen Kompromiss!“ Robert Rabe (SPD) konterte im Visselhöveder Feuerwehrausschuss energisch die leise Kritik des Grünen Heiner Gerken bezüglich der seiner Meinung „mehr als ausreichenden“ Erweiterung des Buchholzer Feuerwehrhauses.

Denn das 1979 erstellte Gebäude, das immer noch mit Strom beheizt wird, entsprach schon damals und damit natürlich auch aktuell nicht den Normen, die von der Feuerwehrunfallkasse (FUK) vorgegeben werden.

Darum ist jetzt ein Anbau geplant, dessen nutzbare Fläche den 27 aktiven Feuerwehrleuten nach einer Realisierung mehr als doppelt so viel Fläche bietet. Rund 150 .000 Euro plant die Stadt dafür ein. Der Anbau, in dem das Feuerwehrauto untergebracht wird, soll in Holzrahmenbauweise erstellt werden. Zunächst einmal muss die Stadt aber 45 Quadratmeter Grundstück von einem Nachbarn kaufen, um die nötigen Grenzabstände einhalten zu können. Zusätzlich wird das marode Dach erneuert und das Gebäude bekommt eine neue Heizung, die mit Flüssiggas gespeist wird. Unklar ist noch, ob die Fassade in kostengünstiger Sandwichbauweise mit Metallaußenhaut und Isolierplaten dazwischen erstellt wird. Die Buchholzer Feuerwehrleute werden in Eigenleistung die Isolierung des Dachbodens über dem bestehenden Haus erneuern, da auch die nicht mehr den heutigen Standards entspricht. Die Pläne habe letztlich einstimmig den Ausschuss passiert

Gleiches gilt für das komplett neue Haus für die Jeddinger Stützpunktfeuerwehr, für das vorsichtig 1,5 Millionen Euro kalkuliert werden. Es entsteht am Ortsausgang in Richtung Wittorf. Denn auch das jetzt noch genutzte Gebäude im Ortskern erfüllt schon lange nicht mehr die Anforderungen. In vergangenen Sitzungen hatten sich die politischen Gremien und auch die Feuerwehrleute selbst für einen eingeschossigen Neubau ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der FUK, der die Pläne bereits vorgelegt wurden, um beim anschließenden Bauantrag auf der sicheren Seite zu sein, muss entgegen der ursprünglichen Zeichnung ein Materiallager ausgewiesen werden. Dadurch wird das Gebäude geringfügig länger.

Ausreichend Parkplätze für die Einsatzkräfte werden ebenfalls eingeplant, sodass nach der Fertigstellung Ende 2019/Anfang 2020 27 Stellplätze zur Verfügung stehen. Diese Anzahl ist nötig, weil die Feuerwehren Jeddingen und Nindorf in den kommenden Jahren zusammenwachsen sollen. So sieht es der Feuerwehrbedarfsplan vor.