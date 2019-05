Aktionstag in Jeedingen weist auf die wichtige Rolle der Insekten hin

+ Die kleine Isabella erklärt Dagmar Süselbeck (l.), warum die Blumen wichtig für Bienen sind. Fotos: kirchfeld

Jeddingen - Von Angela Kirchfeld. Kein Leben ohne Bienen. Das ist eine Tatsache. Doch dass die Insekten durch Milben, Umweltbelastungen und Futtermangel in Gefahr sind, ist ebenfalls eine. Um auf die Situation der gestreiften Flieger aufmerksam zu machen, hatte Dagmar Süselbeck am Montag zum Weltbienentag eingeladen. „Ich habe 1982 die Imkerei im Bieneninstitut in Celle gelernt. Seither bin ich mit der Natur und den Tieren eng verbunden“, berichtet die Jeddingerin, die neben ihrem Beruf bei der Bundespolizei mit ihrem Mann Rolf eine kleine Hobby-Imkerei betreibt. Zu dieser zählen zwölf Völker, die fleißig für Honig sorgen.