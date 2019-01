Kein Erziehernotstand

Visselhövede - Von Joris Ujen. Der Fachkräftemangel - egal in welcher Branche - stellt allgegenwärtig ein Problem dar. Bundesweit beklagen sich unter anderem viele Kitas über zu wenig Personal. Hinzu kommt, dass seit August 2013 alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz haben, seit vergangenem August zudem die Beitragsfreiheit in niedersächsischen Kindergärten für Kinder ab dem dritten Lebensjahr gilt. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist dementsprechend hoch, der Bedarf an Erziehern ebenfalls. Doch in Visselhövede gibt es genug pädagogische Mitarbeiter. Was macht die Vissel-Stadt anders?

36 Mitarbeiter betreuen aktuell 242 Kinder, informiert Mathias Haase, Ordnungsamtsleiter und stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Zum Vergleich: Vor 18 Jahren waren es noch 16 Mitarbeiter, die sich um rund 160 Kinder kümmerten. Damals gab es aber auch noch nicht so viele Einrichtungen wie heute. Untergebracht sind die Steppkes in den vier städtischen Einrichtungen: in den Kindergärten Fabula in Visselhövede, Zwergenstube in Wittorf und Spielefüchse in Jeddingen sowie im Kinderhort „Kleine Strolche“ im Haus der Bildung. Hinzu kommt der Kindergartenverein Momo in Riepholm und der Evangelisch-lutherische St.-Johannis-Kindergarten in Visselhövede, den es schon seit 1910 gibt, angefangen als sogenannte Warteschule und 1951 von der Kirchengemeinde übernommen.

Einer der Gründe für den erhöhten Erzieherbedarf ist die Ganztagsbetreuung, die von vielen Kindern beansprucht wird. Dieses Angebot gab es früher noch nicht, so Haase, „zudem geben viele Eltern ihre Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr in die Obhut der Erzieher“.

Ein großes Angebot, und keine der Einrichtungen benötigt aktuell neue Mitarbeiter. „Das kann sich natürlich schlagartig ändern“, sagt Haase. Da immer noch überwiegend Frauen angestellt sind, kann beispielsweise durch eine Schwangerschaft schnell eine Stelle unbesetzt sein. Doch bisher musste die Stadt keinen akuten Erziehernotstand vermelden. Laut dem Ordnungsamtsleiter haben die Kitas hier ein gutes pädagogisches Konzept, das sich herumgesprochen hat. „Auch die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Mitarbeitern ist vorbildlich.“ Eine Bewerbungsflut an Erziehern wie es sie es vor 15 Jahren in Visselhövede gegeben haben soll, gebe es heutzutage zwar nicht mehr, die Nachfrage sei aber weiterhin mehr als ausreichend. Als weiteres Argument für die Attraktivität des Jobs in Visselhövede nennt Haase die Gleichstellung bei der Bezahlung der Erst- (Erzieher) und Zweitkraftstellen (Sozialassistent). Sobald sich die Politik auf ein Konzept geeinigt hat, wird es eine weitere Kita in Visselhövede geben, „dann müssen wieder neue Stellen besetzt werden. Bisher hatten wir aber auch immer etwas Glück“, sagt Mathias Haase.