Kein Engpass: Visselhövede rüstet sich für die Maskenpflicht

Visselhövede - Kein Einkaufen und keine Bus- oder Bahnfahrt ohne Mund- und Nasenschutz: Ab Montag gilt wegen der immer noch hohen Infektionsgefahr eine Maskenpflicht für alle, die Geschäfte und öffentliche Einrichtungen betreten. Wer nähen kann, der bastelt sich selber eine Gesichtsmaske. Wer nicht so geschickt ist, kann aber dennoch aufatmen, denn in Visselhövede gibt es offensichtlich ausreichend Masken zu kaufen.

„Aktuell haben wir noch rund 800 Stück im Bestand und wir rechnen in der kommenden Woche mit einer Lieferung von weiteren 3000 der sogenannten Alltagsmasken“, informiert Apotheker Matthias Gutermann von der Alten Apotheke.

Diese Masken, die aber für die Arbeit im medizinischen oder pflegerischen Bereich nicht ausreichend sind, könnten drei- oder viermal zum Einkauf verwendet werden. „Um sie danach noch weiter zu verwenden, kann man sie einfach in den Backofen legen. Bei 70 bis 80 Grad sind die Corona-Viren schon nach einigen Minuten kaputt“, so der Fachmann, der die blau-weißen Masken für zwei Euro anbietet.

Der rechnet jetzt auch nicht unbedingt damit, dass ihm die Leute die Bude einrennen und ihm die Masken förmlich aus der Hand reißen: „Es gibt mittlerweile im Internet so viele Näh- und Bastelanleitungen, sodass jedermann ausreichend versorgt sein dürfte. Zumal sich die Beschaffungslage bei den industriell gefertigten Alltagsmasken doch ein wenig entspannt hat.“

+ Die verschiedenfarbigen Stoffmasken, die waschbar sind, gibt es bei Gritt (l.) und Nele Nareike auch für Fußballfans. Fotos: © Wieters

Ein paar Meter weiter sind die Regale ebenfalls voll mit Masken. „Wir sind gut bestückt“, sagt Matthias Grube von der Neuen Apotheke, der die Alltagsmasken ebenfalls für zwei Euro das Stück verkauft. Grube bezeichnet die Versorgungslage als ausreichend, denn „morgens liegen 30 Angebote von Firmen im Fax und im Computer, die alle Masken verkaufen wollen“.

Auch in der Änderungsschneiderei von Gritt Nareike an der Goethestraße glüht die Nähmaschine. „Ich bin mit meiner Tochter Nele fast rund um die Uhr mit der Herstellung der Baumwollmasken beschäftigt“, so Nareike schmunzelnd. Bei ihr gibt es den Schutz aus Baumwolle. Der kostet fünf Euro pro Stück, und es gibt ihn sogar in zwei Größen. „Man kann sich den Stoff und auch das Design aussuchen. Für Werder-Fans haben wir auch was Passendes“, macht sie auf das Angebot neugierig.

Der Vorteil der Baumwollmasken sei, dass man ihn waschen könne und somit eine lange Lebensdauer garantiert sei. Der Stoff sei also eher das kleinste Problem. „Die Gummibänder für die Befestigung an den Ohren bereiten mir schon mehr Sorgen, denn die sind zurzeit nur schwer zu bekommen.“

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der geht zum Sanitätshaus Hamann gleich gegenüber. „Als einer der ersten in der Region bieten wir einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz im Fünfer-Set für zehn Euro. Nach Herstellerangaben können diese bis zu vier Stunden getragen werden“, teilt Alicia Hamann mit. Rund 1 000 Exemplare seien auf Lager und sofort verfügbar.

Alle Masken, gleich welcher Art auch immer, haben nur ein Ziel: Sie sollen helfen, neue Corona-Infektionen zu verhindern. Ausnahmen gibt es laut der Niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) nur für Kinder bis sieben Jahre und Menschen, die aufgrund von Krankheiten keine Maske tragen können. Grundsätzlich könnten Kunden der Geschäfte ihre Gesichter aber auch mit Tüchern oder Schals bedecken. Reimann stellt aber auch klar: „Masken reduzieren das Risiko, dass man Mitmenschen ansteckt.“

Eine Schutz-Garantie gebe es beim Tragen einer Maske aber nicht: „Ich appelliere dringend, weiterhin mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten und sich die Hände gründlich zu waschen.“