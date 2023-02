Kein Arbeitskreis für den Einzelhandel Visselhövedes

Von: Jens Wieters

Seit Anfang des Jahres ist auch das Visselhöveder Traditionsgeschäft Desens an der Goethestraße für immer geschlossen. © Wieters

Immer mehr Visselhöveder Einzelhändler geben auf. CDU und FDP möchten einen Arbeitskreis bilden, um zu reagieren. Der Kernortausschuss spielt nicht mit.

Visselhövede – Leere Schaufenster rund um den Marktplatz, mit Gittern versperrte Ladentüren und Plastikfolie als Sichtschutz fast nebeneinander im Bereich der Goethestraße: Immer mehr inhabergeführte Geschäfte in der Visselhöveder Innenstadt werden geschlossen, weitere Leerstände kündigen sich an. Darum hat sich die Gruppe CDU/FDP im Stadtrat gewünscht, einen Arbeitskreis ins Leben zu rufen, der sich um die Zukunft der Innenstadt kümmert oder zumindest Lösungswege aufzeigt, das Dilemma halbwegs in Grenzen zu halten, mit dem nicht nur die Grundzentren, sondern auch weitaus größere Städte zu kämpfen haben.

Das frühere Handarbeitsgeschäft Schlake steht bereits seit vielen Jahren leer. © -

Doch daraus wird erst mal nichts, denn der Kernortausschuss hat den Antrag, den der FDP-Ortsverbandsvorsitzende Henning Cordes für die Gruppe gestellt hatte, zunächst einmal vertagt.

Die Gründe dafür lieferten die Politiker und die Verwaltung gleich hinterher. „Solch ein Arbeitskreis kann diese Probleme nicht lösen. Sie sind eher Sache der Eigentümer der Immobilien und derjenigen, die das Geschäft betreiben“, formulierte Eckhard Langanke von der WiV. „Der Gewerbeverein und auch andere machen sich bereits intensiv Gedanken, was vor Ort möglich ist, um Leerstände zu verhindern. Aber ein Arbeitskreis bestückt mit uns Politikern ergibt wenig Sinn.“

„Diese Gruppe kann auch nicht mehr leisten als das städtische Stadtmarketing und der Gewerbeverein“, stimmte Ausschussvorsitzender Mathias Ullrich (SPD) WiV-Mann Langanke zu.

Da half auch der Appell von Joachim Mahnke (FDP) nicht, der noch einmal begründete, dass der Einzelhandel in der Stadt nicht nur durch die Konkurrenz aus dem Internet massive wirtschaftliche Probleme hätte. „Die Politik ist dabei auch gefordert, das in den Griff zu bekommen. Vielleicht auch nur durch Maßnahmen, die die Innenstadt attraktiver machen. Da könnte ein Arbeitskreis hilfreich sein“, so Mahnke.

Diese Schilder sind immer häufiger in der Visselhöveder Innenstadt zu sehen. © -

Bürgermeister André Lüdemann brachte noch einen anderen Aspekt ins Spiel, warum er einen weiteren Arbeitskreis ablehnt: „Das ist natürlich ein wichtiges Thema, das uns alle angeht und auch den Kernortausschuss betrifft. Aber solch ein Kreis bindet wieder weitere Arbeitszeit unserer Verwaltungsmitarbeiter, die dann an anderer Stelle fehlt, und über mangelnde Arbeit brauchen wir uns zurzeit wahrlich nicht zu beklagen.“

Aber auch Lüdemann bestätigt, dass die Einzelhandelsproblematik ihn stark beschäftige und die Verwaltung alles tun werde, um den innerstädtischen Bereich aufzuwerten. Das werde schon bald durch eine ganze Reihe von Maßnahmen aus dem Programm Perspektive Innenstadt geschehen.

Bekanntlich plant die Stadt, den Stellplatz für Wohnmobile vor dem Hallenbad gänzlich umzugestalten und den Bereich rund um die Goethestraße für Radfahrer durch spezielle Stellplätze attraktiver zu machen. Ein paar Ruhebänke sollen dazu verleiten, das bunte Treiben zu genießen.

„Aber einen Extra-Arbeitskreis brauchen wir dafür nicht einzurichten“, so Lüdemann, der ebenso wie Mathias Ulrich forderte, dass Henning Cordes seine Ideen und Anregungen dem Kernortausschuss vorstellen möge. „Dort können wir unmittelbar darüber diskutieren“, so Ullrich.