Kein Alkohol an der Visselquelle

Stadt stellt Nutzungsordnung auf / Polizei kann einschreiten / Nachtsperre

+ Die Nutzungsordnung ist deutlich sichtbar.

Visselhövede – Lautstarke Unterhaltungen bis tief in die Nacht. Unmengen an Zigarettenkippen neben den Bänken und drumherum einige geleerte Alkoholflaschen: Auch die Visselhöveder, die es mit der Sauberkeit und der Rücksichtnahme nicht so genau nehmen, haben Gefallen an der neugestalteten Visselquelle gefunden. Jetzt hat die Stadtverwaltung dem Treiben aber ein Ende gesetzt und eine Art Hausordnung für den Bereich direkt neben der St.-Johannis-Kirche aufgestellt. Und die ist an den Eingängen der Spazierwege an den Straßenlaternen angebracht, sodass sie nicht übersehen werden kann.