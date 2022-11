Drögenbostel: Ab 11.11 Uhr fließt das Kölsch

Von: Angela Kirchfeld

Die gebürtige Rheinländerin Vera Meyer-Dymny und Ehemann Jürgen Meyer feiern den Beginn der Karnevalssaison. © Kirchfeld

Die Ex-Kölnerin und seit 1999 in Drögenbostel heimische Vera Meyer-Dymny verzichtet nie auf Karneval. Und ihre Familie zieht mittlerweile mit.

Drögenbostel – Eine blaue Avatar-Figur, ein Häuptling, ein Fußballfan, und weitere skurrile Typen toben durch die Stube. Das Wohnzimmer im beschaulichen Drögenbostel ist mit Luftschlangen und Luftballons dekoriert. Auf dem Büfett stehen Käsehäppchen, Frikadellen, natürlich Berliner Krapfen und auf dem Tisch in der Mitte thront ein Fässchen Kölsch! Pünktlich am 11.

11. um exakt 11.11 Uhr heißt es in Drögenbostel „Kölle Alaaf!“

Die fünfte Jahreszeit ist für Vera Meyer-Dymny und ihren Ehemann Jürgen Meyer, deren Kinder, der Familie und dem Freundeskreis angebrochen, denn ohne den Karneval geht dort gar nichts! „Das ist fest in unserem Ehevertrag verankert“, versichert Jürgen Meyer lachend.

„Ich lebe seit 1999 in Drögenbostel und mein Ehemann musste mir bei der Hochzeit in die Hand versprechen, jedes Jahr mit mir Karneval zu feiern“, betont Vera Meyer-Dymny, der das Feiern im Blut liegt.

Vor 25 Jahren gab sich das Paar in einer Küche in Bonn am Rhein am 11.11. den ersten Kuss. In den ersten Ehejahren sind die beiden immer am 11. November morgens mit dem Zug nach Köln gefahren, um dort den Beginn des Karnevals mit den Jecken und Narren ausgiebig zu feiern. Abends ging es müde, aber glücklich wieder zurück nach Norddeutschland. „Ich bin mit diesen Feiern aufgewachsen und kenne es nicht anders. Es ist für mich ein Stück Heimat“, erklärt die 58-Jährige.

Die gebürtige Kölnerin ist ein echtes Karnevalskind und feiert in ihren Geburtstag immer „rein“, der passend am 12. November ist. Doch sie versichert: „Es ist zwar die fünfte Jahreszeit eröffnet, aber das heißt noch lange nicht, dass ich nur zum Karneval lustig bin.“ Sie hat das Verkleiden, Feiern und den rheinländischen Humor einfach mit der Muttermilch aufgesogen. „Wenn das Risiko an Corona zu erkranken nicht wäre, wäre ich auch gerne wieder nach Köln gereist. Doch es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, sich in der Masse zu infizieren“, so die zweifache Großmutter, die sich ihrer Verantwortung gegenüber ihrer kranken Enkelin voll bewusst ist.

Auch Schwiegermutter Ursel Meyer schmeckt‘s. © -

Doch vielleicht geht es für sie im Februar zurück in die Heimat, denn die Saison dauert bekanntlich bis Aschermittwoch. Und zuvor wird dann noch mal die berühmte „Sau rausgelassen“. „Wir sind gerne beim Samba-Karneval in Bremen dabei und auch in der „Ständigen Vertretung“, wo die Kölner Feste gefeiert werden wie sie fallen!“

Im Hause Meyer in Drögenbostel läuft am 11.11. bereits am Vormittag der Fernseher. Natürlich der Sender WDR, der direkt aus Köln den ganzen Tag über von den Vorbereitungen, dem Countdown mit dem gemeinsamen Herunterzählen und der anschließenden Party vor dem Dom berichtet.

Nach der Corona-Zwangspause ist auf dem TV deutlich zu sehen, dass der große Platz mit bunt verkleideten Figuren wieder bestens gefüllt ist. „Es ist dort einfach ein tolles Gefühl, dabei zu sein, sich frei zu fühlen. Alle freuen sich und sind glücklich“, erinnert sich die Drögenbostelerin, die schon bald wieder mittendrin sein will.

Auch der Niedersachse Jürgen Meyer hat schon lange seinen Spaß daran gefunden: „Man kann mal den Alltag vergessen und so sein wie und wer man will.“ Mit ihrer guten Laune hat das Paar in all den Jahren auch Eltern, Freunde und Verwandte angesteckt. „Wir leben gerne damit und feiern natürlich auch mit“, betont Ursel Meyer – und das „Kölle Alaaf“ kommt ihr wie selbstverständlich über die Lippen.