Kaputte Schleichwege rund um Visselhöveder Baustelle

Von: Jens Wieters

Die Vollsperrung der Bundesstraße 440 dauert wohl noch bis nach Ostern. © -

Die Vollsperrung auf der Bundesstraße 440 am Visselhöveder Gewerbecampus dauert an. Viele Autofahrer nutzen nicht die offizielle Umleitung, sondern Schleichwege – und die sind jetzt kaputt.

Visselhövede – Nur sehr wenige Autofahrer nutzen in der Regel den Riepholmer Weg in Visselhövede, der parallel zur Bahnstrecke nach Uelzen verläuft. Vielleicht ein paar Anlieger und ab und an mal ein Bauer, der mit seinem Trecker die Felder bearbeiten will. Aber in den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der Verkehrsteilnehmer auf dieser rund drei Kilometer langen Wegstrecke sicherlich vervielfacht.

Denn der Sandweg wird als Abkürzung genutzt, um die Vollsperrung der Bundesstraße 440 auf Höhe des Gewerbecampus Lehnsheide zu umgehen. Sehr zum Leidwesen vieler Anwohner, die nun fast einen Achsbruch fürchten müssen, wenn sie ihre Grundstücke erreichen wollen.

„Das Fahren ist nur ganz, ganz langsam möglich. Und selbst dann hat man Angst um sein Auto“, so Jan Husmann (CDU) im Bauausschuss, der sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht hatte. Bis zu zehn Zentimeter tiefe Schlaglöcher mit einem Durchmesser von fast einem Meter reihen sich aneinander, „weil hier jetzt so viele Autos und auch Transporter durchfahren. Kann man dort nicht mal Polizeikontrollen machen?“, fragt ein Anlieger, der namentlich nicht genannt werden will.

Der Riepholmer Weg ist übersät mit tiefen und großen Schlaglöchern. © Wieters

Daniel Böhmer vom städtischen Bauamt klärt auf: „Sobald die Vollsperrung der Bundesstraße aufgehoben wird, werden wir uns den Weg gemeinsam mit dem Bauhof anschauen und gucken, wie wir die Löcher mit Bordmitteln stopfen können.“

Allerdings wird der angestrebte Zeitrahmen, der auf den Hinweisschildern zu lesen ist und den 31. März als letzten Tag der Sperrung nennt, wohl nicht eingehalten werden können. „Aktuell wird gerade der Asphalt eingebaut, und ich gehe davon aus, dass in der kommenden Woche die Markierungsarbeiten beginnen. Also rechne ich mit einer Freigabe der Straße nach Ostern“, so Böhmer.

Die Baustelle ist nötig, weil die Stadt Visselhövede im Süden des ehemaligen Kasernengeländes ein Gewerbegebiet erschlossen hat. Dieses sollen Lkw, die von der Autobahn 7 über Ottingen kommen, problemlos ansteuern können. Dafür ist die Linksabbiegespur nötig, die von der Stadt bezahlt wird. 354 000 Euro stehen dafür im Haushalt.

Der Seitenstreifen Diers Heide ist erneut kaputt. © -

Also musste eine Umleitung für die Zeit der Baumaßnahme her. „Eigentlich war angedacht, sie großräumig über Neuenkirchen führen zu lassen“, so Böhmer. Aber das war dem Landkreis Rotenburg als Genehmigungsbehörde „zu weit weg“. Darum habe man sich entschlossen, die Umleitung von Ottingen über Riepholm nach Hiddingen und vor dort wieder Richtung Visselhövede ausschildern zu lassen. Sogar provisorische Ausweichbuchten für den Begegnungsverkehr wurden auf der engen Kreisstraße angelegt.

„Aber leider wird diese Umleitung nur von denen angenommen, die sich nicht auskennen, die anderen fahren auf dem Riepholmer Weg oder nutzen die Diers Heide an Delventhal vorbei“, bedauert der Bauingenieur.

Denn auch dort sind die frisch verlegten Gitterplatten zur Befestigung des Seitenstreifens zu großen Teilen schon wieder kaputt. Die waren erst vor knapp zwei Jahren eingebaut worden, weil die Landesstraße in Richtung Schwitschen/Hiddingen für die Sanierung der Fahrbahn ebenfalls über viele Wochen gesperrt war und die Diers Heide am Hundeplatz vorbei als Renn- und heimliche Ausweichstrecke herhalten musste. „Aber wir können nichts anderes machen, als entsprechende Schilder aufzustellen und hoffen, dass sie auch angenommen werden“, so Böhmer, der weiß, dass die Reparatur der beiden Wege abermals eine Stange Geld kosten wird.