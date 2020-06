Das Kanari-Haus

Nicht nur die Alte Schule in Nindorf hat eine Förderzusage bekommen, sondern auch das Kunstprojekt Kanari-Haus in Schwitschen. Das soll in einem leer stehenden, ortsbildprägenden Gebäude umgesetzt werden. Eine künstlerische Ausstellung, Workshops, Theater, ein Malort und Vorträge sollen vielfältige Denkimpulse für eine Neunutzung des Hauses geben.

Ziel dieses Projekts sei es, eine Nachnutzung für die ehemalige Gaststätte, Kolonialwarenladen und Posthilfsstelle zu finden. lee