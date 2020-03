Kampf gegen Schadstoffe

Visselhövede - Von Vincent Wuttke. Die Nachwirkungen eines Brandes sind nicht nur an den Einsatzorten zu merken. In der Visselhöveder Feuerwehr sind die Kleiderhaken nach einem Einsatz oft leerer als gewohnt. Der Grund: Die Einsatzkleidung kommt nach dem Kontakt mit Feuer in die Reinigung.

Stadtsicherheitsbeauftragter Hendrik Husmann erklärt: „Es ist bekannt, dass Brandrauch per se gefährlich für Menschen ist. Bei Verbrennungen entstehen schädliche Stoffe, die oft auch in der Kleidung hängen bleiben.“ Dabei geht es weniger um die Gase, die bei einem Brand von Holz austreten. „Wer schon einmal verbranntes Plastik gerochen hat, der weiß, das kann nicht gesund sein“, erklärt Feuerwehrsprecher Sebastian Kurz. In Hamburg wird seit Längerem an einer Studie gearbeitet, die eine erhöhte Krebsrate bei Feuerwehrleuten aufgrund von Belastung durch ungesunde Stoffe ermittelt. „Obwohl es noch kein Ergebnis gibt, hat es bei uns dazu geführt, dass wir uns Gedanken gemacht haben“, so Husmann. Die Vorgabe der Unfallkasse für alle Feuerwehren in Niedersachsen empfiehlt die Umsetzung des Prozederes.

Die Feuerwehr in Visselhövede hat mittlerweile ein überarbeitetes Hygienekonzept umgesetzt und sich dafür mit der Stadt zusammengetan. Die vermehrte Reinigung – die wie alle Ausgaben der Feuerwehr von der Stadt getragen werden – ist ein Kostenfaktor. „Das Rathaus und Tam Ofori-Thomas als Vorsitzender des Feuerwehrausschusses stehen aber voll hinter dem Konzept. Es geht ja um unsere Sicherheit“, erzählt Husmann.

Seit knapp einem Jahr gehen die Jacken, Hosen und Flammschutzhauben der Einsatzleute deshalb noch am Einsatzort direkt luftdicht verpackt in blaue Säcke und danach auf schnellstem Weg in die Reinigung. Nicht nach jeder Ausfahrt werden sie Sachen abgegeben und auch nicht von jedem der insgesamt 51 Visselhöveder Helfer. „Es geht vor allem um die Kleidungen von den Einsatzkräften, die in einem geschlossenen Raum mit Feuer in Kontakt waren“, sagt Husmann. „Da kann man dem Feuer und dem Rauch ja nicht entgehen“, ergänzt Kurz. Bei Bränden an der frischen Luft vertreibt der Wind meistens die gefährlichen austretenden Stoffe wie Kohlenmonoxid und Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

Im Schnitt sind es vier bis sechs Garnituren, die nach einem Einsatz in die Reinigung kommen. „Im besten Fall sind auch nur zwei von unseren Kräften im Innenkampf. Nach oben ist die Grenze natürlich offen, je nach Größe des Feuers“, erklärt Kurz. In diesem Jahr waren von den insgesamt 20 Einsätzen in der gesamten Gemeinde bisher nach drei Ausrückungen die blauen Säcke nötig. Die Feuerwehr arbeitet dabei mit einem regionalen Unternehmen zusammen, das nach Herstellerempfehlung säubert.

Die Handschuhe werden nicht gereinigt

Nach zwei bis drei Tagen sind die Sachen wieder einsatzbereit. Sollte es in dieser Zeit zu einem größeren Brand kommen, ist die Feuerwehr bereit. „Wir haben Austauschkleidung natürlich immer in der nötigen Zahl vorhanden“, beruhigt Kurz. Ein Problem gibt es derzeit aber noch: die Handschuhe. Die Hersteller haben bisher keine Säuberung der Produkte vorgesehen, weshalb Schäden beim Waschen entstehen können. Also werden die Handschuhe nach Bränden genau wie die Helme und die Schuhe unbearbeitet an Ort und Stelle einsortiert. „Da wird noch nach Lösungen gesucht“, sagt Husmann.

Damit die Vorkehrungen eingehalten werden, achten die jeweiligen Teamleiter darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. „Aber das macht eh jeder freiwillig, weil es einen schützt. Bei uns ist das schon zum Automatismus geworden“, so Husmann. Vor der Verschärfung des Konzeptes hatte die Feuerwehr die Kleidung auch schon in die Reinigung gegeben. Allerdings geschah dies deutlich seltener und in regelmäßigen Abständen.