Kindergarten sammelt Plastikdeckel für Impfungen gegen Kinderlähmung 

Visselhövede - Von Jens Wieters. „In Deutschland werden Impfungen von der Krankenkasse bezahlt, das ist in vielen Ländern nicht so. Darum bin ich auf die Idee gekommen, die Plastikdeckel zu sammeln“, sagt die Visselhövederin Kyra Pretzel. Im weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung bekommt sie nun Unterstützung vom städtischen Kindergarten Fabula.

Dort sammeln Erzieherinnen, Eltern und natürlich auch die Kinder seit einigen Tagen emsig die bunten Schraubverschlüsse aus Kunststoff, die die Pet-Flaschen der Getränkeindustrie verschließen. Dabei handelt es sich meist um Polypropylen und Polyethylen – hochwertige, recyclingfähige Materialien.

„Schon 500 Deckel ergeben in etwa ein Kilo Kunststoff, für dessen Erlös wir von Recyclingunternehmen den Betrag bekommen, der für eine Impfung gegen Kinderlähmung bezahlt werden muss“, erläutert Kyra Pretzel.

Sie hatte im Urlaub am Timmendorfer Strand von der Aktion erfahren, die vom Rotary Club unterstützt wird. „Ruckzuck war meine Schwester Kim mit im Boot, die zurzeit ein Praktikum im Fabula macht.“

Auch ein Café, ein Hotel und ein Restaurant sammeln mit

Das Okay von Kita-Leiterin Irmtraud Pape folgte auf dem Fuße, und im Kindergarten wird jetzt fast um die Wette gesammelt. „Sogar ein Lkw-Fahrer, der den Getränkemarkt gegenüber beliefert hat, half uns, Deckel von den Flaschen zu schrauben“, berichtet Pape.

Kyra und Kim Pretzel haben mit ihrer Idee offene Türen eingerannt. So gibt es im Raum Visselhövede mittlerweile vier Sammelstationen: den Fabula, das Café „NebenAn“, das Hotel Röhrs und das Restaurant Mito.

„Dort können die Deckel einfach abgegeben werden, wenn man zum Beispiel einen Beutel voll hat“, so Pretzel. In einer Ecke der Lagerhalle des Betriebs Peters & Lange steht ein sogenannter Big Pack auf einer Palette bereit.

„Wenn der gefüllt ist, wird er von der Recyclingfirma abgeholt. Das Geld bekommt der Verein ,Deckel drauf‘, der dann weltweite Impfaktionen gegen Kinderlähmung mitfinanziert“, erläutert Pretzel, die bereits 70 Kilo Deckel zusammen hat, weil sie an ihrer Arbeitsstelle, eine Behörde in Rotenburg fleißig sammelt. „Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Menschen mitmachen, damit große Hilfe mit einfachen Mitteln geleistet werden kann“, so Kita-Chefin Pape.