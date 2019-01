Kaffeehausatmosphäre

Neujahrskonzert des Kultur- und Heimatvereins

+ Das Bremer Kaffeehausorchester bot schwungvolle Rhythmen und altbekannte Stücke, die gute Laune machen.

Visselhövede – Von Johann Strauß bis Duke Ellington reichten die Melodien des Bremer Kaffeehaus-Orchesters, dessen Musiker am Samstag im voll besetzten Heimathaus bei ihrem dritten Auftritt in Visselhövede einen beschwingten Einstieg in die Veranstaltungsreihe des Kultur-und Heimatvereins boten. Dieses Mal als Neujahrskonzert überschrieben. Die fünf Musiker, ließen schon durch ihren Auftritt im Frack keinen Zweifel an ihrer Professionalität aufkommen. Wie es sich für ein Kaffeehaus-Orchester gehört, zielte das Programm auf gute Laune und Schmunzeln. Walzer, Oper, Schlager, Wiener Charme und Evergreen-Pop wurden dazu auf hohem Niveau vorgetragen.