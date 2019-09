Auf Käferjagd

Ausschuss berät über weiteres Vorgehen auf dem Friedhof

+ Der Ausschuss berät über die Neuanpflanzungen auf dem Friedhof, nachdem die Fichten entfernt werden mussten. Foto: Leeske

Visselhövede - Von Henning Leeske. Auf dem Friedhof in Visselhövede ist ein Borkenkäfernest entdeckt worden und der befallene Fichtenbestand musste umgehend gefällt werden. In der Nähe des Urnenfeldes klafft nun ein großes Loch in dem ansonsten reichlich bepflanzten Friedhof. Daher informierte sich der Ausschuss für Landwirtschaft und Grünflächen vor Ort, um über eine Nachpflanzung zu beraten und die Gefährdung des noch vorhandenen Fichtenbestands zu erörtern.